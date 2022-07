Những loài cá quý hiếm đắt đỏ nhất Việt Nam, đại gia ráo riết lùng

Cá sủ vàng (tên khoa học là Otolithoides biauritus), còn gọi là cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép, cá thủ, cá đường - là loại cá lớn nhất trong họ cá đù, thuộc bộ cá vược (họ Sciaenidae), phân bố ở Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam. Cá sủ vàng hiện rất quý hiếm, được thương lái săn lùng ráo riết. Trong ảnh là hai con cá sủ vàng do người dân Nha Trang bắt, được thương lái Quảng Ninh trả giá tới 1,5 tỉ đồng. Ảnh: IT. Giá trị của cá sủ vàng nằm ở bong bóng cá, được dùng để sản xuất chỉ tự tiêu trong y tế. Cá có trọng lượng 40 - 50kg thì bóng đạt khoảng 1kg tươi. Theo một số thông tin, giá bóng cá sủ vàng vì thế tới 45.000 - 55.000 USD/kg tùy theo độ dài của bóng. Ngoài ra, thịt cá cũng rất bổ dưỡng, được ví như nhân sâm. Cá chọi Betta có xuất xứ của loài cá này là Thái Lan. Loại cá này gây ấn tượng với đủ các màu sắc tuyệt đẹp. Tùy theo độ "thiện chiến" của cá, mà giá một con cá có thể lên tới cả ngàn USD. Ở Việt Nam, một con cá Betta đẹp có giá từ vài triệu đến 50 triệu đồng. Cá rồng nước ngọt vảy vàng được du nhập vào Việt Nam từ các nước Indonesia, Malaysia, Singapore … Cá được nuôi làm cảnh với ý nghĩa mang lại may mắn cho gia chủ. Giá thành của loài này thường khá cao từ vài triệu đệu đến vài trăm triệu đồng/con. Cá La Hán có tên khoa hoc là Flower Horn, được ưa chuộng tại Việt Nam nhiều năm nay. Chiếc đầu cá La Hán trông như ông thọ, đây cũng là tiêu chí để đánh giá giá trị của một con cá La Hán. Theo đó, cái đầu càng gù càng có giá trị. Cá La Hán có giá rất cao thường vào khoảng 400.000-700.000 đồng/1 con cá giống. Cá trưởng thành thì có khi lên đến cả chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu đồng/con. Cá rồng platium được mệnh danh là vua các loài cá cảnh. Màu trắng toát của cá là một dạng đột biến đặc biệt, tương tự như dạng đột biến bạch tạng ở con người. Trong khi đó, họ hàng của loài này vẫn có lớp váy đỏ hay xanh, vàng. Cá rồng có thể phát triển với chiều dài lên đến 90cm và sống tới 50 năm. Tùy từng kích thước, tuổi đời và "độ tinh khiết" của màu trắng cơ thể mà giá của cá rồng Platinum dao động từ 10.000 - 80.000 USD/ con (khoảng 200 triệu đồng đến 1,7 tỷ đồng).





