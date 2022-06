Tận mục những loài cây độc - dị - lạ tưởng chừng chỉ có trong cổ tích

Cây phục sinh còn có tên đầy đủ là Selaginella lepidophylla. Cây thuộc họ nhà rêu sống ở vùng sa mạc Chihuahuan. Trong điều kiện thiếu nước hoàn toàn, cây sẽ tự động thu mình cuộn tròn lại như quả bóng trông giống như đã chết. Nhưng khi độ ẩm tăng lên nó sẽ mở trở lại tiếp tục với vòng đời và phục hồi các chức năng quang hợp. Lá của nó cũng sẽ tươi xanh trở lại. Chính điều đặc biệt này mà cây được đặt tên là cây phục sinh. Những chiếc cây kỳ lạ với hình dáng ngộ nghĩnh như một cái ấm trà này là một trong các biểu tượng của người dân Madagascar. Cây Baobab to lớn với tuổi thọ trên 1000 tuổi. Chiều cao của cây có thể lên đến 80m và rộng khoảng 25m. Cây bách (hay cây bách hói) mọc ở hồ Caddo, bang Texas, Mỹ là một trong những loài cây độc đáo nhất thế giới. Chúng mang trong mình vẻ đẹp ma mị khiến khu rừng nổi ở hồ Caddo mệnh danh là khu rừng bí ẩn nhất thế giới. Cây Bottle được sinh trưởng và phát triển tại đảo Socotra Namibia. Cây có hình dáng kỳ lạ giống với một chiếc bình hoa. Cái tên Bottle cũng được xuất phát từ hình thù kỳ lạ này của cây. Thông Bristlecone được tìm thấy tại vùng núi khô cằn phía Tây nước Mỹ, chúng được gọi là “mộc tinh” bởi khả năng sống lâu, thọ ngang trời đất. Dù môi trường ở nơi này vô cùng khắc nghiệt nhưng chúng vẫn sinh sống một cách bình thường như mọi loài thực vật. Cây bạch đàn cầu vồng trên đảo Kauai, Hawaii cứ sau mỗi lần thay vỏ lại xuất hiện lớp vỏ mới màu xanh nhạt, trong khi đó lớp vỏ bên trong dần sẫm màu hơn để rồi chuyển thành màu xanh da trời, cam và nâu tạo ra một thân cây có màu sắc vô cùng kỳ lạ như được ai đó đã sơn lên vậy. Cây rung động, Namibia có vẻ to cao và vĩ đại nhưng thực chất loài cây này lại rỗng toàn bộ bên trong thân thể và dễ bị phá hủy. Cây Frankenstein, Mỹ có khả năng chắp vá và lắp ghép tài tình. Trên cùng một cây nhưng lại có thể xuất hiện 5 màu sắc khác biệt. Những cây phong tuyệt đẹp nằm trong vườn Nhật Bản ở Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ luôn là điểm đến lý thú cho những ai đam mê du lịch, chụp ảnh hay khám phá thế giới tự nhiên. Những cây cổ thụ xiêu vẹo, biến dạng do luôn phải oằn mình chịu những trận gió khốc liệt và lạnh lẽo từ Nam cực thổi tới. Nhưng thực tế hình dạng của chúng là như vậy nên chúng mới có tên có tên là “cây bão táp” và được tìm thấy ở Slope Point – điểm cực Nam của New Zealand. Cây Antarctic Beech ở Oregon (Mỹ) thuộc chi Cử phương nam, trên thân loài thực vật này được bao phủ bởi rêu xanh. Chúng là loài cây bản địa của Chile và Argentina. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV

