Những lần cá “khủng” sa lưới ngư dân Việt khiến dư luận ngỡ ngàng

Anh Tăng Văn Năm bắt được con cá trắm đen "khủng" nặng 71,5kg khi đi đánh lưới trên sông Chảy, đoạn gần hồ Thác Bà (xã Phan Thanh, Lục yên, Yên Bái). Một nhóm ngư dân chuyên đánh bắt cá ở hồ Thác Bà sau thời gian khoảng hơn 1 giờ thả lưới đã bắt được một con cá trắm đen nặng 61kg, dài 1,5m. Một người dân ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) bắt được con cá đuối "khủng", nặng hơn 220kg trên sông Tiền. Một người dân tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa bắt được một cá lăng “khủng” trên dòng sông Sêrêpốk nặng tới 85kg. Anh Trần Quốc An ở TP.Vinh, Nghệ An đã câu được con cá trắm nặng 36kg. anh Việt cùng nhóm bạn đi câu cá tại Biển Hồ (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai). Sau khi thả câu được một lúc đã bắt được con cá chép vàng rất nặng và đẹp. Một con cá tra dầu nặng 140kg, dài 2,2m đánh bắt ở Biển Hồ (Campuchia) được đưa về Hà Nội. Ông Hoàng Kựa chủ thầu hồ Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương đã câu được con cá trắm đen nặng 21 kg. Anh Đỗ Ngọc Thọ (38 tuổi, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đã câu được con cá thác lác nặng tới 7kg (cá nặng như này rất hiếm) ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Một ngư dân ở Đồng Tháp đã bắt được con cá hô nặng gần 100kg trên sông Tiền, đoạn ngang qua cồn Trọi, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. Ông Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) thả lưới trên sông Cổ Chiên đã may mắn bắt được con cá hô có màu vàng nặng 125,5 kg. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Anh Tăng Văn Năm bắt được con cá trắm đen "khủng" nặng 71,5kg khi đi đánh lưới trên sông Chảy, đoạn gần hồ Thác Bà (xã Phan Thanh, Lục yên, Yên Bái). Một nhóm ngư dân chuyên đánh bắt cá ở hồ Thác Bà sau thời gian khoảng hơn 1 giờ thả lưới đã bắt được một con cá trắm đen nặng 61kg, dài 1,5m. Một người dân ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) bắt được con cá đuối "khủng", nặng hơn 220kg trên sông Tiền. Một người dân tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa bắt được một cá lăng “khủng” trên dòng sông Sêrêpốk nặng tới 85kg. Anh Trần Quốc An ở TP.Vinh, Nghệ An đã câu được con cá trắm nặng 36kg. anh Việt cùng nhóm bạn đi câu cá tại Biển Hồ (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai). Sau khi thả câu được một lúc đã bắt được con cá chép vàng rất nặng và đẹp. Một con cá tra dầu nặng 140kg, dài 2,2m đánh bắt ở Biển Hồ (Campuchia) được đưa về Hà Nội. Ông Hoàng Kựa chủ thầu hồ Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương đã câu được con cá trắm đen nặng 21 kg. Anh Đỗ Ngọc Thọ (38 tuổi, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đã câu được con cá thác lác nặng tới 7kg (cá nặng như này rất hiếm) ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Một ngư dân ở Đồng Tháp đã bắt được con cá hô nặng gần 100kg trên sông Tiền, đoạn ngang qua cồn Trọi, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. Ông Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) thả lưới trên sông Cổ Chiên đã may mắn bắt được con cá hô có màu vàng nặng 125,5 kg. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.