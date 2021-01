Những kiến thức sinh tồn sẽ cứu bạn mỗi khi “ngàn cân treo sợi tóc”

Nếu bị cuốn vào dòng chảy xa bờ này, đừng bơi thẳng vào bờ mà hãy bơi theo đường chéo hoặc song song với bờ để thoát khỏi dòng nước. Dòng nước này không quá rộng, bạn hoàn toàn có thể bơi khỏi nó và tự giải cứu cho mình. Khi bị cá sấu tấn công, bạn hãy chạy theo đường zic zắc để trốn thoát. Nhưng tốt nhất, bạn nên tránh xa những vùng nước nơi có cá sấu ra là hơn cả. khi không may bị sứa "tấn công", bạn hãy làm sạch vết thương và loại bỏ phần còn lại của xúc tu sứa, rửa sạch vết thương bằng nước muối. Để loại bỏ độc tố, bạn hãy dùng giấm táo, hoặc rượu bôi lên vết thương rồi tới gặp bác sĩ để được tư vấn, trợ giúp. Khi gặp tình huống nguy kịch, bạn không nên ăn tạm tuyết khi quá khát. Lúc này, cơ thể sẽ phải tiêu tốn thêm năng lượng để giữ ấm. Trong trường hợp bần cùng bất đắc dĩ, hãy chờ tuyết tan chảy rồi hãy lấy nước uống. Khi dầu trong chảo quá nóng, mà đầu bếp không để ý khiến lửa bắt vào chảo nếu ngọn lửa nhỏ, bạn có thể bỏ chút baking soda vào chảo, nó sẽ hấp thụ oxy. Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất là bạn nên dùng 1 tấm vải cotton lớn hoặc dùng hỗn hợp muối ăn, nước, muối amoniac để dập lửa. Khi bị cứa vào tay, với vết thương sâu, bạn không nên tự mình loại bỏ vết thương bởi nó chỉ làm bạn mất nhiều máu và làm vết thương nặng hơn mà thôi. Tốt nhất là bạn đừng chạm vào vết thương mà hãy nhanh chóng tới bệnh viện hoặc gọi xe cứu thương tới trợ giúp nhé. Nếu nước biển đột nhiên rút xa bờ một cách bất thường, đó là dấu hiệu của sóng thần. Nếu nhận thấy điểm này, hãy nhanh chóng hô hoán, kêu gọi mọi người chạy trốn thật nhanh. Trong tình huống buộc phải phá vỡ kính ô tô để ra ngoài, bạn cần phải chuẩn bị một vật có tiết diện nhỏ - như tua-vít, hoặc chí ít cũng là một cây bút. Nhắm thật lực vào một điểm phía rìa cửa kính và đâm vào, tránh đâm vào chính giữa vì đó là nơi có kết cấu vững nhất. Nếu gặp gấu, hãy chạy đến núp sau ô tô hoặc một cái cây. Sau một thời gian đuổi bắt không thành, con gấu sẽ chán nản mà từ bỏ bạn thôi. Ngoài ra nếu con gấu chưa tấn công, hãy đứng im đừng cử động, rồi bước lùi một cách chậm rãi. Thông thường gấu rất ít khi tấn công con người, vậy nên hãy cho nó... cơ hội nhận ra bạn là ai. Nếu bị người xấu tấn công và gây tổn hại đến thân thể bạn, hãy tìm cách đánh trả vào điểm yếu của hắn - mắt, cổ họng, hạ bộ... Cào cấu, cắn, thậm chí giật tóc hắn cũng là một cách tự vệ chấp nhận được trong trường hợp này. Ngoài ra, có thể nhắm vào đầu gối, mắt cá chân... Như vậy, đối phương sẽ không thể đuổi theo nữa và giúp bạn tăng khả năng trốn chạy. Nếu bị rơi xuống nước lạnh, hãy nâng cao khả năng sống sót của mình bằng cách khoanh tay trước ngực, co chân lên ngang bụng (dĩ nhiên là nếu có áo phao). Đó là tư thế H.E.L.P (Heat Escape Lessening Postures - tạm dịch: tư thế hạn chế thoát nhiệt), nhằm ngăn không cho thân nhiệt bạn thoát ra quá nhiều trong lúc chờ đợi cứu hộ. Nếu gặp động đất, nằm sát xuống đất, chui xuống gầm bàn. Trong trường hợp không có bàn, hãy đi vào góc phòng, ngồi sát tường và che đầu bằng gối. Giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi trận động đất qua đi, và chỉ di chuyển nếu bức tường có nguy cơ đổ sụp. Khi bị rơi thang máy, cách để tăng cơ hội sống sót lên cao nhất là nằm ngửa ra. Lúc này, các bó cơ và mỡ trong cơ thể sẽ trở thành tấm đệm hấp thu lực tác động từ cú va chạm. Và trong mọi trường hợp, hãy lấy tay che gáy và mặt, để giảm bớt tác động đến 2 yếu điểm trên. Một trong những cách hiệu quả nhất để đối phó với kẻ tấn công từ đằng sau, đó là giẫm chân. Cách này đặc biệt hiệu quả đối với phụ nữ đi giày cao gót: chỉ cần giẫm với toàn bộ sức mạnh vào đầu ngón chân của kẻ đó là được. Lực dồn lên gót giày đủ để khiến xương ngón chân nứt gãy, khiến hắn khó lòng truy đuổi bạn hơn.

