"Bóc mẽ" loạt tình tiết phản khoa học khó tin trong phim bom tấn

Jurassic Park (1993): Ý tưởng của loạt phim Jurassic Park là từ việc những con muỗi từng hút máu khủng long vướng vào nhựa thông rồi hóa thành hổ phách. Nhờ thu thập ADN được bảo quản tự nhiên từ hổ phách mà John Hammond (Richard Attenborough) có thể hồi sinh loài sinh vật thời tiền sử. Tuy nhiên theo tính toán thực tế của các nhà khoa học, chu kỳ bán rã của ADN là 521 năm. Do đó, với niên đại lên đến hàng triệu năm, máu từ những viên hổ phách sẽ không còn giá trị gene nguyên thủy. Waterworld (1995): Những tưởng sẽ trở thành một bom tấn ''nhấn chìm cả thế giới'', nhưng cuối cùng trở thành ''bom xịt'' do quá trình thực hiện phim quá lâu kéo theo kinh phí tăng cao. Phim lấy ý tưởng Trái Đất bị nhấn chìm trong biển nước, tuy nhiên điều này thực tế lại là tình tiết phản khoa học. Nếu băng ở cả hai cực đều tan chảy, các vùng đất ở ven biển hẳn sẽ biến mất. Song, hầu hết diện tích đất liền hiện nay vẫn sẽ nằm trên mực nước biển mới. Independence Day (1996) xoay quanh cuộc chiến giữa con người và một chủng tộc ngoài hành tinh có công nghệ vượt trội. Vũ khí của chủng tộc này là một con tàu mẹ khổng lồ có kích thước bằng 1/4 Mặt Trăng, tách ra thành hàng chục chiếc phi thuyền nhỏ bao vây các đô thị lớn. Tuy nhiên những phi thuyền khổng lồ khi tiến vào bầu khí quyển sẽ gây ra rất nhiều thảm họa thiên nhiên, còn bản thân nó phải đối mặt với trọng lực khổng lồ chứ không hề dễ dàng như trong phim khoa học viễn tưởng. Thậm chí khi chiếc tàu rớt xuống mặt đất sẽ dẫn tới hàng loạt vụ nổ không thua kém bom nguyên tử. Trí tuệ nhân tạo là một phát minh vĩ đại của con người nhưng khi nó trở nên thông minh và mạnh hơn người thật thì điều gì sẽ xảy ra? Cuộc chiến giữa con người và máy móc là ý tưởng để đạo diễn tạo nên loạt phim The Matrix: Những cỗ máy khi bị cắt đi năng lượng ánh sáng biết tự nâng cấp để biến con người thành những viên pin sống bằng cách tạo ra thế giới ảo gọi là Ma trận. Trên thực tế thì đây là một ý tưởng tồi bởi cơ thể người không sinh ra nhiều điện hoặc nhiệt năng, thay vì đó có thể chọn cách dễ dàng hơn như năng lượng hạt nhân, gió hoặc xăng dầu, khí đốt. The Day After Tomorrow (2004) lại là một bộ phim với những chi tiết phản khoa học khi lấy đề tài tận thế, cụ thể là thảm họa thiên nhiên kéo Trái Đất trở về Kỷ Băng hà. Thực tế nhân loại đang phải đối mặt với nguy cơ biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao nhưng diễn ra rất chậm và phải mất đến hàng triệu năm mới có thể dẫn đến sự diệt vong như tác phẩm miêu tả. Trốn trong tủ lạnh để thoát khỏi bom nguyên tử - điều cực kỳ phản khoa học lại được đạo diễn đưa vào tập phim Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Phim có nhiều sai lầm tai hại về mặt khoa học và tệ nhất là phân cảnh Indiana Jones (Harrison Ford) trốn vào một chiếc tủ lạnh để tránh bom. Trong phim chiếc tủ bị thổi văng đi hàng trăm mét dưới áp lực vụ nổ, nhưng nhân vật vẫn toàn mạng. Nhưng nếu điều này xảy ra ở thực tế, cả chiếc tủ lạnh lẫn Indiana Jones đều sẽ tan xác bởi sức nóng lên tới hàng chục nghìn độ C. Gravity (2013) của Alfonso Cuarón là bộ phim xuất sắc cả về mặt nội dung, hình ảnh lẫn âm thanh tuy nhiên lại mắc một sai lầm cơ bản liên quan đến chính tựa đề ''trọng lực''. Thay vì phải chết thì nhân vật của George Clooney chỉ cần đẩy nhẹ Ryan Stone về hướng trạm không gian thì cả hai sẽ thoát nạn bởi ở môi trường không trọng lực không ai phải chịu bất kỳ tác động nào. Chắc hẳn không ít người trong số chúng ta là fan của loạt phim viễn tưởng ăn khách "Dark'', nội dung xoay quanh một đường hầm thời thời gian với các lỗ hổng cho phép con người du hành qua các năm 1921, 1953, 2019 và 2053 Tuy nhiên, du hành thời gian trong Dark vẫn vướng phải Nghịch lý Tiền định (Bootstrap Paradox) khi không thể xác định được điểm khởi đầu của vòng lặp. Ngoài ra, thiết bị du hành của Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) trên thực tế được xây dựng dựa trên lý thuyết hố đen, và sẽ dễ dàng phá hủy cả Trái Đất một khi được kích hoạt.

Jurassic Park (1993): Ý tưởng của loạt phim Jurassic Park là từ việc những con muỗi từng hút máu khủng long vướng vào nhựa thông rồi hóa thành hổ phách. Nhờ thu thập ADN được bảo quản tự nhiên từ hổ phách mà John Hammond (Richard Attenborough) có thể hồi sinh loài sinh vật thời tiền sử. Tuy nhiên theo tính toán thực tế của các nhà khoa học, chu kỳ bán rã của ADN là 521 năm. Do đó, với niên đại lên đến hàng triệu năm, máu từ những viên hổ phách sẽ không còn giá trị gene nguyên thủy. Waterworld (1995): Những tưởng sẽ trở thành một bom tấn ''nhấn chìm cả thế giới'', nhưng cuối cùng trở thành ''bom xịt'' do quá trình thực hiện phim quá lâu kéo theo kinh phí tăng cao. Phim lấy ý tưởng Trái Đất bị nhấn chìm trong biển nước, tuy nhiên điều này thực tế lại là tình tiết phản khoa học. Nếu băng ở cả hai cực đều tan chảy, các vùng đất ở ven biển hẳn sẽ biến mất. Song, hầu hết diện tích đất liền hiện nay vẫn sẽ nằm trên mực nước biển mới. Independence Day (1996) xoay quanh cuộc chiến giữa con người và một chủng tộc ngoài hành tinh có công nghệ vượt trội. Vũ khí của chủng tộc này là một con tàu mẹ khổng lồ có kích thước bằng 1/4 Mặt Trăng, tách ra thành hàng chục chiếc phi thuyền nhỏ bao vây các đô thị lớn. Tuy nhiên những phi thuyền khổng lồ khi tiến vào bầu khí quyển sẽ gây ra rất nhiều thảm họa thiên nhiên, còn bản thân nó phải đối mặt với trọng lực khổng lồ chứ không hề dễ dàng như trong phim khoa học viễn tưởng. Thậm chí khi chiếc tàu rớt xuống mặt đất sẽ dẫn tới hàng loạt vụ nổ không thua kém bom nguyên tử. Trí tuệ nhân tạo là một phát minh vĩ đại của con người nhưng khi nó trở nên thông minh và mạnh hơn người thật thì điều gì sẽ xảy ra? Cuộc chiến giữa con người và máy móc là ý tưởng để đạo diễn tạo nên loạt phim The Matrix: Những cỗ máy khi bị cắt đi năng lượng ánh sáng biết tự nâng cấp để biến con người thành những viên pin sống bằng cách tạo ra thế giới ảo gọi là Ma trận. Trên thực tế thì đây là một ý tưởng tồi bởi cơ thể người không sinh ra nhiều điện hoặc nhiệt năng, thay vì đó có thể chọn cách dễ dàng hơn như năng lượng hạt nhân, gió hoặc xăng dầu, khí đốt. The Day After Tomorrow (2004) lại là một bộ phim với những chi tiết phản khoa học khi lấy đề tài tận thế, cụ thể là thảm họa thiên nhiên kéo Trái Đất trở về Kỷ Băng hà. Thực tế nhân loại đang phải đối mặt với nguy cơ biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao nhưng diễn ra rất chậm và phải mất đến hàng triệu năm mới có thể dẫn đến sự diệt vong như tác phẩm miêu tả. Trốn trong tủ lạnh để thoát khỏi bom nguyên tử - đ iều cực kỳ phản khoa học lại được đạo diễn đưa vào tập phim Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Phim có nhiều sai lầm tai hại về mặt khoa học và tệ nhất là phân cảnh Indiana Jones (Harrison Ford) trốn vào một chiếc tủ lạnh để tránh bom. Trong phim chiếc tủ bị thổi văng đi hàng trăm mét dưới áp lực vụ nổ, nhưng nhân vật vẫn toàn mạng. Nhưng nếu điều này xảy ra ở thực tế, cả chiếc tủ lạnh lẫn Indiana Jones đều sẽ tan xác bởi sức nóng lên tới hàng chục nghìn độ C. Gravity (2013) của Alfonso Cuarón là bộ phim xuất sắc cả về mặt nội dung, hình ảnh lẫn âm thanh tuy nhiên lại mắc một sai lầm cơ bản liên quan đến chính tựa đề ''trọng lực''. Thay vì phải chết thì nhân vật của George Clooney chỉ cần đẩy nhẹ Ryan Stone về hướng trạm không gian thì cả hai sẽ thoát nạn bởi ở môi trường không trọng lực không ai phải chịu bất kỳ tác động nào. Chắc hẳn không ít người trong số chúng ta là fan của loạt phim viễn tưởng ăn khách "Dark'', nội dung xoay quanh một đường hầm thời thời gian với các lỗ hổng cho phép con người du hành qua các năm 1921, 1953, 2019 và 2053 Tuy nhiên, du hành thời gian trong Dark vẫn vướng phải Nghịch lý Tiền định (Bootstrap Paradox) khi không thể xác định được điểm khởi đầu của vòng lặp. Ngoài ra, thiết bị du hành của Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) trên thực tế được xây dựng dựa trên lý thuyết hố đen, và sẽ dễ dàng phá hủy cả Trái Đất một khi được kích hoạt.