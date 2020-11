Máy tính và bom nguyên tử đã xuất hiện từ thời Cổ Đại?

Phía dưới tai phải của tượng Nhân sư (Sphinx) tại Ai Cập có một cái lỗ kỳ lạ, với một tảng đá chặn kín miệng, thứ ẩn giấu bên trong đó là một câu hỏi khiến khoa học phải đau đầu nhiều năm qua. Những chiếc đầu lâu được chạm khắc bằng đá thạch anh trắng, trong được cho rằng làm từ thời tiền Columbo và trạm khắc rất tinh vi, chứ không hề thô sơ nếu so sánh với nền văn minh bấy giờ. Những mô hình này là những món đồ chơi cổ đại, đã mô phỏng những chiếc máy bay theo kích thước nhỏ và được làm thủ công. Tuy nhiên, những chiếc máy bay thực sự bay lên bầu trời được thực hiện vào năm 1780. Một số mẫu dấu chân hóa thạch của con người và khủng long được tìm thấy trong lớp đá cổ, mà các nhà khảo cổ không thể chứng minh chúng là giả. Đó vẫn được coi là một bí ẩn, và nếu điều này là sự thật thì nó sẽ phá vỡ học thuyết tiến hóa. Tại 2 di chỉ Harrapa và Mohenjo-Daro các nhà khoa học đã do được mức độ phóng xạ rất cao trong đống đổ nát và được mọi người đưa ra giả thuyết rằng đây là một vụ nổ bom nguyên tử khoảng 1500 TCN. Cơ chế này có từ thời Hy Lạp cổ đại - tương tự như chiếc “máy tính” cổ đại được thiết kế để dự đoán vị trí thiên văn và nhật thực. Vào khoảng thời đại này, chuyện gì đã xảy ra với những bí mật của cỗ máy này? "Đĩa Phaistos", có niên đại từ thời nền văn minh Minoan của Hy Lạp từ 3.700 năm trước có đường kính khoảng 16cm, được làm từ đất sét, bên trên khắc một số ký tự tượng hình. Đến bây giờ giới khoa học vẫn chưa giải mã được các ký tự ấy cho biết điều gì. Các nhà khoa học đã tìm thấy dư lượng ma túy và thuốc lá trong Xác ướp Ai Cập. Lịch sử đã chứng minh rằng giữa Châu Phi và Nam Mỹ không có bất kỳ liện hệ nào trong thời kỳ cổ đại. Vậy làm thế nào họ có những loại thuốc này là điều bí ẩn? Những quả bóng này được gọi là Las Bolas. Có rất nhiều huyền thoại xung quang những viên đá. Các Las Bolas có đường kính rơi vào khoảng 10 - 257cm, và có những quả nặng tới 16 tấn. Tuy nhiên, mục đích của người Diquis khi tạo ra những quả cầu này thì... chẳng ai rõ. Một văn bản bằng đồng được tìm thấy trong một hang động tại Biển Chết. Giới chuyên môn tin rằng đó là một tấm bản đồ dẫn đến một kho báu của người Do Thái. Nhưng cụ thể là kho báu gì thì còn đang gây nhiều tranh cãi. Một vòng rộng tới 183m với hình thù kỳ lạ giống như hình con sứa khổng lồ xuất hiện trên cánh đồng lúa mạch tại Kingstone Coobes, Oxford. Đây là một trong những vòng hình thù kỳ lạ nhất trên thế giới. Bản thảo Voynich là một minh họa code được xác thực từ thời Trung cổ, nhưng không ai có thể giải mã chính xác được nó. Bí ẩn ngôi sao cổ nhất vũ trụ

