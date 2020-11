Những điểm khác biệt giữa iPhone 12 với... iPhone 13

Dù vừa ra mắt iPhone 12 nhưng những thông tin về iPhone 13 đã được giới công nghệ đồn đoán khiến các fan của nhà Táo đứng ngồi không yên. Dự kiến, thời gian Apple công bố thế hệ iPhone tiếp theo sẽ rơi vào ngày 7 hoặc 14/09/2021. Apple thường tổ chức sự kiện iPhone hàng năm vào đầu tháng 9 và dòng iPhone 13 sẽ được công bố vào khoảng thời gian đó. Năm 2020 có lẽ là ngoại lệ nên sự kiện iPhone đã bị trì hoãn đến ngày 13/10. Theo nguồn tin chuyên cung cấp các thông tin rò rỉ, chi tiết về nguyên mẫu đầu tiên của iPhone 13 mới đây đã xuất hiện với thiết kế tổng thể tương tự như iPhone 12, nhưng vẫn có một số thay đổi nhất định. Một đoạn video nhỏ được đăng trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã tiết lộ rằng iPhone 12 sử dụng modem Snapdragon X55 của Qualcomm, loại silicon 5G cũng được tìm thấy trong các flagship Android cao cấp. Theo thông tin được đồn đoán, phần tai thỏ của iPhone 13 có thể sẽ bị thu nhỏ hoặc ngắn hơn. Nguồn tin quen thuộc Ice Universe đã chia sẻ một trạng thái tweet gợi ý iPhone 13 sẽ vẫn duy trì thiết kế ”tai thỏ” thế nhưng phần notch sẽ được làm mỏng đi nhưng chiều dài vẫn sẽ tương đương với thế hệ 12. iPhone 13 nhiều khả năng sẽ có thiết kế tương tự như iPhone 12 khi ra mắt vào cuối năm 2021 - kiểu thiết kế với các cạnh vuông vắn, bộ khung bằng nhôm hoặc thép không gỉ. Sự thay đổi như vậy có thể mang lại nhiều không gian màn hình theo chiều dọc hơn cho người dùng. Từ phong cách "tai thỏ" đến thiết kế camera "đục lỗ", camera selfie bật lên,...tất cả đều hướng đến thiết kế toàn màn hình cho điện thoại. Một phương án còn lại đó chính là bỏ đi cụm Face ID. Khả năng này xảy ra cao hơn do Apple đã đem cảm biến Touch ID tích hợp chung với nút nguồn. Nếu mất đi Face ID, hãng công nghệ Mỹ hoàn toàn có thể thu hẹp phần “tai thỏ” dễ dàng do phần loa và camera selfie có thể làm nhỏ đi rất nhiều. Đi kèm với "tai thỏ" màn hình OLED LTPO có tần số quét 120Hz. Điều này có nghĩa là iPhone có thể tự động thay đổi tần số màn hình tùy thuộc vào nội dung đang hiển thị, nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Đặc biệt, màn hình của iPhone 13 sẽ có công nghệ tần số quét 120Hz giúp iPhone có thể tự động thay đổi tần số màn hình tùy thuộc vào nội dung đang hiển thị, nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Theo các chuyên gia công nghệ, mô-đun camera trên iPhone 13 sẽ không thay đổi đáng kể so với iPhone 12 và iPhone 11. Đối với các camera bên trong mô-đun, camera zoom và camera góc rộng có khả năng quay trở lại cùng với camera chính. Dân Việt đổ xô đi mua iPhone 12

