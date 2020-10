Bất ngờ xuất hiện iPhone 12, hóa ra là hàng fake “cực thô”

Cho đến thời điểm hiện tại Apple vẫn chưa chính thức xác nhận ngày ra mắt iPhone 12. Theo một số báo cáo từ các chuyên gia phân tích uy tín, nhiều khả năng thế hệ iPhone mới sẽ được trình làng vào ngày 13/10 tới. Dù đã rất nhiều hình ảnh, concept và bản dựng iPhone 12 được đưa ra khiến dân tình xôn xao, tuy nhiên trước giờ G tất cả chỉ là đồn đoán. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lại xuất hiện một đoạn video trên tay iPhone 12 đang hoạt động khiến người hâm mộ Apple trên toàn thế giới vô cùng bất ngờ. Trong video dài 14 giây, thiết bị được cho là iPhone 12 có màu vàng, mặt lưng dạng kính đục, khung viền vuông vức tương tự nhiều tin đồn trước đó. Đi kèm là tuỳ chọn màu trắng cùng cụm 3 camera ''siêu to khổng lồ'' tương tự thế hệ tiền nhiệm. Mặt trước của máy không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, viền màn hình ở bốn cạnh khá dày. Khác với các bản dựng trước đó, chiếc iPhone 12 này có thể hoạt động với màn hình sáng, hình nền mặc định của iPhone X. Chủ nhân của đoạn video thử kích hoạt FaceID nhưng...không thành công, buộc phải chuyển sang đăng nhập bằng mật khẩu. Trong khi một số người tỏ ra thích thú với chiếc điện thoại ấn tượng này thì ngay từ giây phút ấy, không cần đoán già đoán non, nhiều fan Táo khẳng định đây chỉ là iPhone 12 hàng fake, thậm chí còn bị nhận xét là quá ''thô''. "Nhìn xấu quá, Apple không thể làm một iPhone xấu như vậy. Nhìn mặt lưng của nó xem, độ hoàn thiện còn thua iPhone 5 ra mắt cách đây 8 năm trước'', "Cụm camera thô quá", cư dân mạng bình luận. Sau khi bị cộng đồng mạng "bóc", chủ nhân của video thừa nhận đây chỉ là bản nhái, không phải hàng thật. Đây không phải lần đầu tiên những chiếc iPhone 12 phiên bản nhái xuất hiện trên thị trường ngay cả khi bản chính thức còn chưa ra mắt. Trước đó, vào khoảng tháng 7, người mê Táo khuyết tại Việt Nam từng xôn xao trước những hình ảnh iPhone 12 giống y như thật tràn lan trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử. Một số người đã đăng tải công khai bán những chiếc iPhone 12 Fake này với gia chỉ vài triệu, thấp hơn rất nhiều so với giá của phiên bản thực tế. Cụ thể, những chiếc iPhone 12 Fake này có đủ các phiên bản từ iPhone 12, iPhone 12 Pro đến iPhone 12 Pro Max. Máy cũng có ngoại hình được thiết kế vuông vức, trông giống như iPhone 4, mặt lưng kính sở hữu đến 4 camera cùng logo ''Táo Khuyết'' đặt ở giữa thiết bị. Tuy nhiên iPhone 12 hàng fake cực ''thô'' này lại khiến dân tình cười bò bởi mặt sau là iPhone nhưng mặt trước là màn hình ''tai thỏ'' và phần viền phía dưới khá dày như một số điện thoại Android. Apple dự định ra mắt iPhone 12 vào giữa tháng 10. Máy sẽ có bốn phiên bản khác nhau gồm iPhone 12 Mini, iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max, được trang bị 5G và màn hình OLED. Giá của iPhone năm nay được dự đoán sẽ cao hơn năm ngoái khoảng 50 USD. Phụ kiện đi kèm có thể bị lược bớt tai nghe, củ sạc. Apple chính thức thông báo ngày ra mắt Iphone 12 | THDT

Cho đến thời điểm hiện tại Apple vẫn chưa chính thức xác nhận ngày ra mắt iPhone 12. Theo một số báo cáo từ các chuyên gia phân tích uy tín, nhiều khả năng thế hệ iPhone mới sẽ được trình làng vào ngày 13/10 tới. Dù đã rất nhiều hình ảnh, concept và bản dựng iPhone 12 được đưa ra khiến dân tình xôn xao, tuy nhiên trước giờ G tất cả chỉ là đồn đoán. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lại xuất hiện một đoạn video trên tay iPhone 12 đang hoạt động khiến người hâm mộ Apple trên toàn thế giới vô cùng bất ngờ. Trong video dài 14 giây, thiết bị được cho là iPhone 12 có màu vàng, mặt lưng dạng kính đục, khung viền vuông vức tương tự nhiều tin đồn trước đó. Đi kèm là tuỳ chọn màu trắng cùng cụm 3 camera ''siêu to khổng lồ'' tương tự thế hệ tiền nhiệm. Mặt trước của máy không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, viền màn hình ở bốn cạnh khá dày. Khác với các bản dựng trước đó, chiếc iPhone 12 này có thể hoạt động với màn hình sáng, hình nền mặc định của iPhone X. Chủ nhân của đoạn video thử kích hoạt FaceID nhưng...không thành công, buộc phải chuyển sang đăng nhập bằng mật khẩu. Trong khi một số người tỏ ra thích thú với chiếc điện thoại ấn tượng này thì ngay từ giây phút ấy, không cần đoán già đoán non, nhiều fan Táo khẳng định đây chỉ là iPhone 12 hàng fake, thậm chí còn bị nhận xét là quá ''thô''. "Nhìn xấu quá, Apple không thể làm một iPhone xấu như vậy. Nhìn mặt lưng của nó xem, độ hoàn thiện còn thua iPhone 5 ra mắt cách đây 8 năm trước'', "Cụm camera thô quá", cư dân mạng bình luận. Sau khi bị cộng đồng mạng "bóc", chủ nhân của video thừa nhận đây chỉ là bản nhái, không phải hàng thật. Đây không phải lần đầu tiên những chiếc iPhone 12 phiên bản nhái xuất hiện trên thị trường ngay cả khi bản chính thức còn chưa ra mắt. Trước đó, vào khoảng tháng 7, người mê Táo khuyết tại Việt Nam từng xôn xao trước những hình ảnh iPhone 12 giống y như thật tràn lan trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử. Một số người đã đăng tải công khai bán những chiếc iPhone 12 Fake này với gia chỉ vài triệu, thấp hơn rất nhiều so với giá của phiên bản thực tế. Cụ thể, những chiếc iPhone 12 Fake này có đủ các phiên bản từ iPhone 12, iPhone 12 Pro đến iPhone 12 Pro Max. Máy cũng có ngoại hình được thiết kế vuông vức, trông giống như iPhone 4, mặt lưng kính sở hữu đến 4 camera cùng logo ''Táo Khuyết'' đặt ở giữa thiết bị. Tuy nhiên iPhone 12 hàng fake cực ''thô'' này lại khiến dân tình cười bò bởi mặt sau là iPhone nhưng mặt trước là màn hình ''tai thỏ'' và phần viền phía dưới khá dày như một số điện thoại Android. Apple dự định ra mắt iPhone 12 vào giữa tháng 10. Máy sẽ có bốn phiên bản khác nhau gồm iPhone 12 Mini, iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max, được trang bị 5G và màn hình OLED. Giá của iPhone năm nay được dự đoán sẽ cao hơn năm ngoái khoảng 50 USD. Phụ kiện đi kèm có thể bị lược bớt tai nghe, củ sạc. Apple chính thức thông báo ngày ra mắt Iphone 12 | THDT