Những cuộc đại tuyệt chủng đáng sợ nhất, định hình lại sự sống Trái đất

1. Đại tuyệt chủng cuối kỷ Ordovic (Khoảng 445 triệu năm trước): Cuộc đại tuyệt chủng này diễn ra vào cuối kỷ Ordovic và xóa sổ khoảng 85% số loài sinh vật biển. (Ảnh: Pinterest) Nguyên nhân chủ yếu được cho là do sự biến đổi khí hậu đột ngột khi Trái đất trải qua thời kỳ băng hà ngắn hạn, khiến mực nước biển giảm mạnh và môi trường sống của nhiều loài bị thu hẹp. (Ảnh: A Dinosaur A Day) 2. Đại tuyệt chủng cuối kỷ Devon (Khoảng 375-360 triệu năm trước): Cuộc tuyệt chủng này diễn ra vào cuối kỷ Devon, ảnh hưởng nặng nề đến sinh vật biển, với khoảng 75% số loài bị tuyệt diệt. (Ảnh: Discover Magazine) Nguyên nhân có thể liên quan đến sự thay đổi khí hậu, hoạt động núi lửa và giảm nồng độ oxy trong nước biển. Các rạn san hô và động vật có xương sống như cá bọc thép là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.(Ảnh: Grunge) 3. Đại tuyệt chủng cuối kỷ Permi (Khoảng 252 triệu năm trước): Đây là cuộc đại tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái đất, được biết đến với tên gọi "Đại Tuyệt chủng Permi-Trias". Khoảng 96% các loài sinh vật biển và 70% các loài động vật trên cạn bị tuyệt diệt. (Ảnh: National Geographic) Nguyên nhân có thể là do hoạt động núi lửa khổng lồ ở Siberia, tạo ra lượng lớn khí CO2 và SO2, dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu, axit hóa đại dương và thiếu oxy. (Ảnh: Earth Archives) 4. Đại tuyệt chủng cuối kỷ Trias (Khoảng 201 triệu năm trước): Cuộc tuyệt chủng này đánh dấu sự kết thúc của kỷ Trias, xóa sổ khoảng 80% số loài sinh vật. (Ảnh: National Geographic) Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính có thể liên quan đến sự phân rã của siêu lục địa Pangea, dẫn đến hoạt động núi lửa mạnh mẽ và phát thải khí nhà kính. Cuộc tuyệt chủng này mở đường cho sự phát triển và thống trị của khủng long trong kỷ Jura.(Ảnh: geomar) 5. Đại tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng (Khoảng 66 triệu năm trước): Cuộc đại tuyệt chủng nổi tiếng này đánh dấu sự kết thúc của kỷ Phấn Trắng và xóa sổ khoảng 75% số loài sinh vật, bao gồm cả khủng long không phải chim. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do sự va chạm của một thiên thạch khổng lồ vào bán đảo Yucatán (Mexico hiện nay), gây ra một chuỗi sự kiện tàn khốc như sóng thần, cháy rừng toàn cầu, và biến đổi khí hậu đột ngột.

