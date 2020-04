Cá mập thích cắn cáp quang biển vì... tò mò

Mặc dù cá mập cắn cáp quang biển không phải nguyên nhân chính khiến đường truyền internet có vấn đề. Tuy nhiên có một sự thật là những đường cáp này có sức hút kỳ lạ đối với loài sát thủ săn mồi. Vụ "cắn đứt" cáp quang biển đầu tiên với thủ phạm cá mập là vào năm 1985. Các nhà nghiên cứu phát hiện dấu vết của răng cá mập trên một đường cáp ngoài khơi quần đảo Canary. Một số người cho rằng dòng điện áp cao chạy qua đường dây cáp quang thu hút cá mập, kích thích cảm giác thèm ăn ở chúng. Trong khi đó cá mập là một loài săn mồi có khả năng cảm nhận được từ trường để bắt con mồi. Cá mập lầm tưởng từ trường phát ra đó là từ con mồi và tấn công những sợi cáp quang biển. Tiến sĩ Chris Lowe, một trong những sáng lập viên của Phòng thí nghiệm Cá mập ở Đại học California, Long Beach, Mỹ, cho rằng có một lý do khác cho vấn đề này. Cá mập thích cắn những sợi cáp quang này đơn giản chỉ vì tính tò mò. “Nếu bạn đưa một miếng nhựa có hình ống ra phía trước một con cá mập. Chắc chắn nó sẽ muốn ngoạm lấy miếng nhựa đó không phải vì nó nghĩ có thể ăn được”. Giáo sư giải thích, đây là hành động tự nhiên có thể thấy ở nhiều loài động vật như chó, mèo. Dù không cắn đứt, nhưng vết răng của của chúng có thể tạo ra các lỗ thủng, khiến nước biển tràn vào, làm ảnh tới khả năng truyền tải dữ liệu. Để đối phó với các vụ tấn công cáp quang từ cá mập, công ty Google ở Mỹ đã từng đầu tư 300 triệu USD vào hệ thống cáp quang dưới đáy biển với độ bền cao. Guillaume Le Saux, một thuyền trưởng tàu lắp đặt và sửa chữa hệ thống cáp biển cho biết, tuỳ vào khu vực, Guillaume cùng các đồng nghiệp sẽ bọc những đường dây bằng các ống nhôm ngăn sóng. Phần nào ngăn cá mập đánh hơi thấy điện từ và tấn công cáp. Tuy nhiên, tỷ lệ cáp quang biển bị đứt do cá mập cắn là khá thấp. Thực tế có đến 70% số vụ đứt cáp quang biển là do các hoạt động tàu thuyền vô tính móc và kéo đứt cáp quang, hoặc đánh cắp cáp quang biển để chuộc lợi cho bản thân. Cận cảnh Cá mập cắn đứt cáp quang biển. Nguồn: Youtube

