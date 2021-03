Nhiệt độ của Sao Kim khiến con người không muốn khám phá

Nếu Trái Đất có một người anh em song sinh ở trong hệ mặt trời, đó chắc chắn phải là Sao Kim. Sao Kim có khối lượng bằng 0,81 lần trái đất. Ngoài ra, xét về kích thước, bán kính của Sao Kim là 6.052 km, gần bằng với hành tinh xanh của chúng ta (6.378 km). Sự tương đương về khối lượng và độ lớn cũng dẫn đến sự tiệm cận của các yếu tố khác, giữa hai hành tinh này, như khối lượng riêng và vật chất cấu tạo. Tuy nhiên, cũng tồn tại rất nhiều điểm khác biệt giữa trái đất và Sao Kim. Cụ thể, vì là hành tinh đứng thứ 2 trong hệ mặt trời, nhiệt độ trên bề mặt Sao Kim luôn xấp xỉ 482°C. Bên cạnh đó, bầu khí quyển của Sao Kim lại được cấu tạo đa phần từ CO2. Do đó, áp suất không khí trên hành tinh này cao gấp 95 lần so với nơi chúng ta đang sống. Trái ngược với tốc độ tự quay quanh trục hết sức ì ạch, bầu khí quyển trên Sao Kim lại rất linh động. Theo đó, ở hành tinh này, luôn tồn tại những trận cuồng phong cực mạnh, có tốc độ lên đến 724 km/h. Những cơn gió này có khả năng đẩy các đám mây bay trọn một vòng Sao Kim mà chỉ mất có 4 ngày. Các nhà khoa học đã đặt tên cho hiện tượng này là “siêu quay”. Do đó, cũng có thể hiểu rằng, bầu khí quyển của sao kim tự quay quanh trục hành tinh với chu kỳ 4 ngày. Bên cạnh việc nằm gần mặt trời, một nguyên nhân khác khiến Sao Kim có nhiệt độ bề mặt cực kỳ cao, chính là “hiệu ứng nhà kính”. Dưới nhiệt độ và áp suất cao như vậy, hành tinh này rõ ràng là không thích hợp cho sự sinh tồn của con người. Bên cạnh đó, việc hạ cánh tàu thăm dò trên Sao Kim khó khăn hơn nhiều so với sao Hỏa. Sao Hỏa luôn được coi là "anh em" của Trái đất, vì so với các hành tinh khác, tính chất vật lý của hai hành tinh này giống nhau. Bên cạnh đó, khoảng cách tương đối giữa hai hành tinh khá gần trong phạm vi hợp lý của ánh sáng Mặt trời. Giống như Trái đất, sao Hỏa cũng có vệ tinh tự nhiên của riêng mình, trên sao Hỏa có "năm vành đai" và "bốn mùa" rõ rệt, đây là đặc điểm Sao Hỏa tương đồng Trái đất nhất. Thời gian Sao Hỏa quay quanh Mặt trời là 687 ngày, chu kỳ tự quay của Sao Hỏa chỉ dài hơn Trái đất 41 phút. Ngoài ra, sao Hỏa cũng rất có thể từng có nước ở dạng lỏng vì hình ảnh chụp được từ tàu thám hiểm trên sao Hỏa của NASA có khả năng là tàn tích của một dòng sông. So với các hành tinh khác trong Hệ Mặt trời, môi trường địa lý và đặc điểm vật lý của Sao Hỏa và Trái đất là gần nhất. Điều kiện trên sao Kim rất khắc nghiệt, trong khi Sao Hỏa tương đồng Trái đất ở mọi khía cạnh và phù hợp hơn với các tiêu chuẩn để con người di cư đến.

