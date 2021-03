Nhanh có điện thoại mới nếu không bỏ thói quen... sạc qua đêm

Tuổi thọ pin dựa vào nhiều yếu tố khác nhau như thời điểm sản xuất, thành phần pin, sự tác động của nhiệt độ cao và thói quen sạc của người dùng. Các nhà sản xuất điện thoại như Apple và Samsung khuyên rằng bạn không được để điện thoại sạc quá lâu hoặc sạc qua đêm vì nó ảnh hưởng đến chất lượng pin. Còn theo Huawei, pin của bạn sẽ kéo dài tuổi thọ khi được giữ ở mức 30-70%. Về mặt hóa học, pin lithium-ion đang được sử dụng trên smartphone sẽ "lão hóa" theo thời gian. Một viên pin sẽ "chết" nếu nó không được sạc theo thời gian dài, đó là lý do vì sao có nhiều thiết bị không thể khởi động lại sau vài năm bị bỏ quên. Như vậy, có thể hiểu rằng người dùng chỉ nên sạc điện thoại cho đến khi thiết bị đầy hoặc gần đầy pin, sau đó ngắt kết nối với bộ sạc. Thông thường, tuổi thọ của các loại pin phổ biến hiện nay, như Li-Ion hay Li-Polymer, chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ sạc. Điện thoại sẽ tự ngừng sạc khi đầy 100% pin. Lúc này, thiết bị vẫn tiếp tục sử dụng năng lượng từ pin. Nếu mức pin xuống 99%, máy tiếp tục kích hoạt việc sạc trở lại. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại, nhất là khi sạc qua đêm và là nguyên nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Các công ty đều đưa ra khuyến cáo dựa trên lý do này. Theo The Conversation, dung lượng của các loại pin chỉ còn 80% sau khoảng 300-500 chu kỳ sạc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều loại pin đã giảm chất lượng chỉ sau 100 chu kỳ. Những công nghệ pin hiện nay đều có mạch điều khiển giúp tự động ngắt sạc khi đạt 100%. Tuy nhiên, khi bạn sạc qua đêm, máy có thể tuột xuống 99% và tiếp tục sạc lại. Việc này có thể tiêu hao dần tuổi thọ pin. Nhiều smartphone hiện nay được tích hợp tính năng kiểm soát việc sạc pin. Kể từ iOS 13, Apple đã đưa vào chức năng Tối ưu sạc pin. Tối ưu sạc pin được bật mặc định, nhưng người dùng có thể kiểm tra bằng cách vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin > Tối ưu sạc pin. Các ứng dụng, chẳng hạn như AccuBattery dành cho Android, cũng có thể giúp bạn theo dõi tình trạng pin theo thời gian thực. Từ đó, bạn sẽ biết được thời điểm sạc thích hợp để tối đa hóa tuổi thọ pin.

