Năm đáng quên của những smartphone màn hình gập vội vã... chào đời

HMD Global giới thiệu Nokia 8.3 vào tháng 3/2020. Đây là chiếc điện thoại tầm trung cao cấp với thiết kế, cấu hình ổn và hỗ trợ kết nối 5G. Tuy nhiên phải đến nửa năm sau, sản phẩm mới được bán chính thức. Theo Android Authority, lý do khiến Nokia 8.3 bán trễ đến từ việc No Time To Die, phần phim mới của James Bond (HMD là đối tác cung cấp điện thoại) bị hoãn chiếu. Khi Nokia 8.3 thực sự được ra mắt, lúc này người tiêu dùng đã có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, thậm chí là có giá cả phải chăng hơn như Pixel 4a, Poco F2 Pro và OnePlus Nord. Microsoft đã tạo nên cơn địa chấn thực sự vào năm 2019 khi tiết lộ về chiếc Surface Duo, điện thoại màn hình đôi và có thể gập lại được, hứa hẹn sẽ tạo ra những khác biệt đáng chú ý trong trải nghiệm người dùng. Chiếc điện thoại này đánh dấu lần đầu tiên gã khổng lồ phần mềm bước chân vào thế giới Android. Tuy nhiên, Surface Duo không được đánh giá cao khi phần mềm của Microsoft gặp rất nhiều lỗi ngớ ngẩn, trong khi danh sách ứng dụng chạy trên nền Android được hỗ trợ thiết kế hai màn hình thì chưa nhiều dẫn đến trải nghiệm sử dụng cực kỳ khó chịu. Giá bán cũng là vấn đề bởi nếu bỏ 1.400 USD cho Surface Duo, người dùng chỉ nhận được chip xử lý Snapdragon 855 của năm 2019, không có sạc nhanh, thiếu sạc không dây và chỉ có mạng 4G. Anh trai của trùm ma túy Pablo Escobar từng giới thiệu Escobar Fold - smartphone màn hình gập giá 350 USD vào năm 2019. Tuy nhiên, sản phẩm thực chất là mẫu Royole Flexpai được đổi tên. Đến năm 2020, công ty này trình làng Escobar Fold 2 với giá 400 USD, chỉ là Galaxy Z Fold2 được che tên. Motorola dự định sẽ có một màn "comeback" ngoạn mục vào cuối năm 2019 khi công ty này thông báo chiếc điện thoại Razr, lấy cảm hứng từ huyền thoại Razr V3, sẽ được ra mắt trong tương lai gần, đi kèm với đó là màn hình gập độc đáo. Tuy nhiên khi bán ra đầu năm 2020, thiết bị lại có giá quá cao so với cấu hình. Với giá 1.500 USD, người dùng chỉ nhận được chip xử lý tầm trung năm 2018, nền tảng Android 9, dung lượng pin thấp và thông số camera kém. Mặt lưng nhựa, thiết kế kém cao cấp và lại được định giá lên đến 1000 USD, ngay kể từ khi mẫu Galaxy Note 20 này được ra mắt, nó đã nhanh chóng nhận được những tiếng dè bỉu từ người dùng, bất kể Samfan hay những người đang sử dụng các mẫu điện thoại đến từ các thương hiệu đối thủ. So với Galaxy S20 FE giá rẻ hơn, Galaxy Note 20 thiếu đi màn hình 120 Hz, không có khe thẻ nhớ microSD, dung lượng pin thấp hơn. Dù có một sợ lợi thế như RAM 8 GB, quay video 8K và hỗ trợ bút S Pen, mức giá cao hơn đến 300 USD khiến Galaxy Note20 không phải lựa chọn hợp lý so với Galaxy S20 FE. Năm 2020 có lẽ sẽ là một năm thăng hoa của OnePlus nếu hãng này không có những nước đi sai lầm vào những ngày cuối cùng. OnePlus Nord N10 chỉ rẻ hơn OnePlus Nord một chút nhưng không có màn hình OLED, chip xử lý cũng yếu hơn. Trong khi đó, Nord 100 (ảnh) chỉ là bản đổi tên của Oppo A53 được đánh giá không quá xuất sắc. Giao diện mới của Oxygen OS, cùng cam kết chỉ nâng cấp một bản Android cho dòng Nord N của OnePlus cũng gây nhiều tranh cãi.

