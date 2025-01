Nhẫn thông minh, nhà cây cho mèo... sản phẩm độc-dị đổ bộ CES 2025

1. Tại triển lãm điện tử CES 2025, Razer giới thiệu ghế chơi game Project Arielle với hệ thống điều hòa nhiệt độ tích hợp quạt và sưởi ấm. (Ảnh: XDA Developers) 2. Lenovo ra mắt Yoga Book 9i với 2 màn hình 14 inch và các tính năng AI mới, cùng chip Intel Core Ultra 7. (Ảnh: PC World) 3. Asus Zenbook A14 là đối thủ mới của MacBook Air, có màn hình OLED 14 inch, thời lượng pin lên đến 32 giờ và cấu hình mạnh mẽ. (Ảnh: Mashable) 4. Razer Handheld Dock Chroma biến smartphone, tablet hoặc máy game thành thiết bị để bàn với khả năng cấp nguồn 100 W. (Ảnh: PC World) 5. Ultrahuman Rare là nhẫn thông minh mạ vàng với các tính năng theo dõi sức khỏe, giá bán từ 1.900 USD. (Ảnh: Health Tech Digital) 6. LG On-Device AI Hub là loa thông minh có màn hình và camera tích hợp, đóng vai trò trung tâm điều khiển nhà thông minh .(Ảnh: Techloy) 7. Tại triển lãm điện tử, E-Ink ra mắt poster kỹ thuật số InkPoster có thể sạc một lần mỗi năm, sử dụng công nghệ giấy điện tử màu. (Ảnh: The Official Blog of Abt. 8. LG AeroCatTower là máy lọc không khí kiêm nhà cây cho mèo, với khả năng theo dõi sức khỏe mèo và tự điều chỉnh tốc độ quạt. (Ảnh: Mashable) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

1. Tại triển lãm điện tử CES 2025, Razer giới thiệu ghế chơi game Project Arielle với hệ thống điều hòa nhiệt độ tích hợp quạt và sưởi ấm. (Ảnh: XDA Developers) 2. Lenovo ra mắt Yoga Book 9i với 2 màn hình 14 inch và các tính năng AI mới, cùng chip Intel Core Ultra 7. (Ảnh: PC World) 3. Asus Zenbook A14 là đối thủ mới của MacBook Air, có màn hình OLED 14 inch, thời lượng pin lên đến 32 giờ và cấu hình mạnh mẽ. (Ảnh: Mashable) 4. Razer Handheld Dock Chroma biến smartphone, tablet hoặc máy game thành thiết bị để bàn với khả năng cấp nguồn 100 W. (Ảnh: PC World) 5. Ultrahuman Rare là nhẫn thông minh mạ vàng với các tính năng theo dõi sức khỏe, giá bán từ 1.900 USD. (Ảnh: Health Tech Digital) 6. LG On-Device AI Hub là loa thông minh có màn hình và camera tích hợp, đóng vai trò trung tâm điều khiển nhà thông minh .(Ảnh: Techloy) 7. Tại triển lãm điện tử, E-Ink ra mắt poster kỹ thuật số InkPoster có thể sạc một lần mỗi năm, sử dụng công nghệ giấy điện tử màu. (Ảnh: The Official Blog of Abt. 8. LG AeroCatTower là máy lọc không khí kiêm nhà cây cho mèo, với khả năng theo dõi sức khỏe mèo và tự điều chỉnh tốc độ quạt. (Ảnh: Mashable) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.