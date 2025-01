Chết cười 10 thiết bị công nghệ "kỳ quái" nhất triển lãm CES 2025

1. Mèo robot làm nguội cà phê: Được giới thiệu tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2025, chú mèo máy tí hon Nékojita FuFu giúp thổi nguội thức ăn/nước uống bằng khí mát, lấy cảm hứng từ việc làm nguội thức ăn trẻ em. (Ảnh: Tarmac Life) 2. Muỗng tăng hương vị: Thiết bị công nghệ này dùng dòng điện nhẹ để tạo cảm giác ngọt/mặn cho thực phẩm ít muối. (Ảnh: Wallpaper Magazine) 3. Laptop màn hình cuộn: Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 có màn hình OLED cuộn, mở rộng từ 14 lên 16,7 inch. (Ảnh: WIRED) 4. Trợ lý AI gắn thái dương: Omi, thiết bị AI có thể trả lời câu hỏi, ghi chú và tóm tắt thông tin, đeo dưới dạng vòng cổ hoặc gắn thái dương. (Ảnh: Designboom) 5. Kính thông minh chiếu nhãn cầu: Hiển thị thông tin trực tiếp lên nhãn cầu, hỗ trợ dịch ngôn ngữ và điều hướng. (Ảnh: Mashable) 6. Sạc điện thoại trong 2 giây: Swippitt thay pin nhanh như máy nướng bánh mì, tương thích với ốp lưng đặc biệt. (Ảnh: The Verge) 7. Ghế chơi game điều hòa nhiệt độ: Ghế Project Arielle điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng quạt và hệ thống sưởi. (Ảnh: MMOSITE) 8. iPad tự hủy: "In Case of Death" xóa mọi dữ liệu khi chủ nhân qua đời, kèm ốp lưng và nhẫn thông minh. (Ảnh: TechCrunch) 9. Robot nhút nhát: Mirumi, robot tí hon bắt chước tính tò mò của trẻ em, theo dõi chuyển động xung quanh. (Ảnh: Mashable) 10.Thiết bị đo căng thẳng bằng nước bọt: Nutrix cortiSense phân tích nồng độ cortisol để đánh giá tình trạng căng thẳng. (Ảnh: The Star) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

