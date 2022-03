Nhà phát minh gốc Việt sáng chế khẩu trang có bộ lọc khí diệt khuẩn

Được nhiều người biết đến là “cha đẻ” của máy hô hấp nhân tạo tần số cao Hummingbird hay máy trợ thở đa năng Eliciae MV20, nhà phát minh Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Tập đoàn Metran của Nhật Bản đã phối hợp một số doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ 2.000 máy thở MV20 đưa về Việt Nam phục vụ chống dịch khi đợt dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 4/2020.



Không những vậy, nhà phát minh Trần Ngọc Phúc còn nổi tiếng thế gới khi sáng chế kẩu trang có màng lọc diệt virus và kết nối với thiết bị lọc khí, không gây khó thở. Ông nảy ra ý tưởng về loại khẩu trang trên khi biết được nhiều người cảm thấy khó thở khi đeo khẩu trang.

Do vậy, vào 2/2020, ông Trần Ngọc Phúc bắt tay nghiên cứu và chế tạo khẩu trang nhằm giúp người dùng cảm thấy thoải mái, tiện lợi và không gây khó thở. Sau hơn 1 năm nghiên cứu và phát triển, đội ngũ chuyên gia do ông Trần Ngọc Phúc đã hoàn thiện sản phẩm.

Sản phẩm khẩu trang do ông Trần Ngọc Phúc phát minh có tên gọi bộ khí thở O-PRO với 3 phiên bản mặt nạ phù hợp với từng mục đích khác nhau: dùng cho sinh hoạt hàng ngày, vùng dịch bệnh và môi trường nguy hiểm nhiều khí độc (nhà máy, hầm than). Sáng chế này phù hợp với mọi lứa tuổi sinh sống trong những điều kiện môi trường khác nhau.

Ông Trần Ngọc Phúc nổi tiếng với sáng chế khẩu trang có bộ lọc khí diệt khuẩn, virus giúp người dùng dễ thở, thoải mái khi sử dụng. Khác hẳn với sản phẩm làm bằng vải hoặc dùng một lần, khẩu trang do ông Phúc cùng cộng sự chế tạo được làm bằng tấm nhựa y tế trong suốt chống mờ, không thẩm thấu để ngăn các giọt bắn từ miệng đọng lại và thoát ra ngoài.

Người dùng có thêm thiết bị lọc đi kèm nhỏ bằng bàn tay, được nối với khoang khẩu trang bằng một ống dẫn khí để cung cấp nguồn khí sạch trong vùng có nguy cơ lây nhiễm.

Áp dụng cơ chế áp lực dương, lượng khí sạch được đưa trực tiếp lên khoang khẩu trang, tạo môi trường thông thoáng, hỗ trợ hoạt động trao đổi khí của các tế bào phổi. Với O-PRO, khí hít vào được lọc hiệu quả 99,9%, lớn hơn nhiều so với tiêu chuẩn lọc N95.

Bộ khí thở có đai đeo tùy chỉnh, lý tưởng cho sử dụng hàng ngày kể cả tập thể dục và vận động mạnh. Thêm nữa, bên trong thiết bị do do ông Trần Ngọc Phúc sáng chế có màng lọc chống bụi mịn PM 2.5, phấn hoa gây dị ứng và virus kích thước 0,12 micromet. Thay vì sử dụng tia UV, bộ lọc tích hợp đèn xúc tác quang học giúp tăng khả năng diệt virus. Khi ánh sáng chiếu vào màng lọc sẽ sinh ra một chất OH radical có chức năng hút oxy của virus ở màng lọc, tiêu diệt virus trong vài mili giây.

Ông Trần Ngọc Phúc cho biết đã tiến hành trao đổi với một số doanh nghiệp Việt để có thể người dân và các y bác sĩ có thể sử dụng loại khẩu trang do ông sáng chế. Ông cho hay phát minh này có tiềm năng hỗ trợ người bệnh điều trị bệnh tắc nghẽn mãn tính (COPD) giúp họ tự bảo vệ trong môi trường không khí khác nhau.