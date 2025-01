Sốt xình xịch tựa game sinh tồn khiến người chơi "phát cuồng"

Into the Dead: Our Darkest Days, một tựa game sinh tồn zombie mới, đang gây sốt trên Steam dù chưa ra mắt chính thức. (Ảnh: GameORB.vn) Tựa game thu hút hơn 300.000 lượt tải bản demo, minh chứng sức hút đặc biệt với cộng đồng game thủ.(Ảnh: Steam) Lấy bối cảnh những năm 1980, người chơi phải đảm bảo sự sống sót của cả nhóm, không chỉ bản thân, trong thế giới hậu tận thế.(Ảnh: GameORB.vn) Lối chơi nhấn mạnh yếu tố ẩn núp, vì zombie được thiết kế nhanh nhẹn và nguy hiểm, không dễ đối phó.(Ảnh: Minimap) Ngoài zombie, các xung đột nội bộ và quyết định sai lầm từ những người sống sót khác cũng tạo nên thách thức lớn.(Ảnh: Gematsu) Phiên bản demo dài khoảng một giờ nhưng đã đủ gây ấn tượng mạnh, hứa hẹn trải nghiệm sâu sắc hơn trong bản đầy đủ.(Ảnh: IGN) Đây là phiên bản phụ của loạt game di động nổi tiếng Into the Dead, nhưng hoàn toàn khác biệt về cơ chế và nội dung.(Ảnh: Steam) Into the Dead: Our Darkest Days dự kiến ra mắt trên Steam Early Access vào quý 2/2025, trở thành tâm điểm chú ý trong dòng game sinh tồn zombie.(Ảnh: Dexerto) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.

