Người cũ cầu thủ Trọng Đại công khai “rắc thính” đối tượng mới

Mới đây, trong một buổi livestream, nam game thủ PS Man - cựu đội trưởng của đội tuyển MZD đã khiến fan hâm mộ dấy lên sự nghi ngờ về chuyện tình cảm với nữ streamer Thảo Nari. Cụ thể, trong buổi phát sóng trực tiếp game vừa qua khi tìm bạn để chơi chung, sau nhiều lựa chọn cuối cùng PS Man đã chọn "gánh" cho Thảo Nari. Trong suốt buổi livestream cả hai nhiệt tình hỏi thăm cuộc sống hiện tại của nhau và liên tục "rắc thính" cho nhau. Fan lúc này đã được chiêm ngưỡng một màn đưa đẩy khá hoàn hảo của cặp đôi này, điều này làm cho người hâm mộ không thể không ngờ vực về huyện tình cảm của họ. Người hâm mộ chỉ chờ có thế để tích cực "đẩy thuyền" cho anh chàng game thủ đã cô đơn bấy lâu nay. PS Man tên thật là Nguyễn Vũ Hoàng Dũng, sinh ngày 19/11/1997. Từ khi tựa game Liên Quân Mobile ra mắt vào năm 2017, anh chàng đã trở thành tuyển thủ nổi tiếng với năng khiếu cũng như tư duy chiến thuật tốt. Ngoài phong độ ổn định trong thi đấu thì anh chàng này từng là một thủ lĩnh tài ba của team Mocha ZD Esports. Còn về nữ streamer Thảo Nari, cô được mệnh danh là ''tình đầu quốc dân'' của cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile. Sau mối tình với cầu thủ Trọng Đại, cô vẫn độc thân đến giờ mặc dù không ít lần thả thính anh em game thủ trên mạng xã hội. Đến năm 2018, nhờ được một người chị cùng công ty hiện tại giúp đỡ, hotgirl Tuyên Quang chính thức bước chân vào nghề streamer. Tuy vào nghề muộn hơn nhiều nữ streamer khác nhưng Thảo Nari lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mê game bởi nhan sắc đẹp không tì vết. Cô cũng được xem là một trong những bóng hồng nổi bật nhất trong làng thể thao điện tử Việt Nam. Mời quý độc giả đón xem thêm video THẢO NARI NGƯỠNG MỘ VẺ XINH ĐẸP CỦA TWICE TRONG MV MORE & MORE - Nguồn: Thảo Nari

