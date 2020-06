5 nữ streamer “không chiêu trò” sở hữu lượng fan khủng nhất thế giới

Pokimane (Imane Anys) hiện là nữ streamer eSports có lượng fan đông đảo nhất thế giới. Cô gái sinh năm 1996 bắt đầu "lấn sân" sang stream từ năm 2014, đến nay đã sở hữu tài khoản Twitch gần 5 triệu người theo dõi. Là người Canada gốc Morocco, Pokimane mang vẻ đẹp lai quyến rũ cùng thân hình "chuẩn người mẫu". Pokimane từng "cầu xin" fan ngừng theo dõi mình mà chỉ nên bấm follow khi thực sự quan tâm mình. Tất nhiên, không phải vì nàng streamer không cần fan, mà đó là cách để cô có thể tập trung tốt hơn cho công việc. Sinh ra tại Melbourne, Australia, LoserFruit (Kathleen Belsten) tốt nghiệp cử nhân báo chí tại Đại học RMIT vào năm 2013. Sau thời gian ngắn thực tập tại kênh truyền hình danh tiếng ABC News cô nàng xinh đep này quyết định rẽ ngang và trở thành một streamer chuyên nghiệp. Nữ game thủ thử sức ở đa dạng các tựa game từ những game bắn súng như Fortnite, Overwatch cho đến Liên Minh Huyền Thoại hay Minecraft. Hiện kênh Youtube của LoserFruit đang có 1,99 triệu người đăng ký, trong khi tài khoản Twitch cũng đang có gần 1,3 triệu người theo dõi. Từng chia sẻ mong muốn trở thành một nữ luật sư khi còn trẻ, nhưng công việc streamer mang lại "số tiền nhiều hơn so với sở hữu một hãng luật", bởi vậy nữ game thủ KittyPlays (Kristen Valnicek) không chần chừ quyết định bắt đầu sự nghiệp streamer. Tựa game mà Kristen chơi nhiều nhất là Fortnite. Cô còn được biết đến với vai trò bình luận viên game và đứng đầu bộ phận sáng tạo của Gen.G, tổ chức eSports hàng đầu thế giới với các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO hay PUBG. Là một trong những nữ streamer cực kỳ hot trên thế giới, OMGitsfirefoxx (Sonja Reid) từng ghi danh trong Sách kỷ lục Guinness năm 2017 với danh hiệu "Nữ game thủ được theo dõi nhiều nhất trên Twitch". Năm 2016, OMGitsfirefoxx được tạp chí danh tiếng Forbes đưa vào danh sách 30 người trẻ tiêu biểu nhất (30 Under 30). Nữ streamer tài năng có thể chơi nhiều bao gồm Minecraft, CS:GO, Overwatch hay Liên Minh Huyền Thoại.Hafu (Rumay Wang) có lẽ là cái tên không quá xa lạ đối với cộng đồng chơi World of Warcraft và Hearthstone bởi cô nàng chơi chuyên nghiệp hai tựa game này, đồng thời là streamer chính thức của G2 Esports. Ngoài ra, nữ game thủ cũng thử sức với Liên Minh Huyền Thoại và Đấu Trường Chân Lý. Cô là một trong những nữ streamer gốc Á sở hữu nhiều fan nhất với kênh Twitch đang có gần 800.000 người theo dõi. Bên cạnh chơi game, game thủ này còn là một nhà hoạt động xã hội, đấu tranh chống phân biệt giới tính và quấy rối tình dục trong lĩnh vực thể thao điện tử. Pew Pew – Ngôi sao cô đơn sau màn hình máy tính. |iHayTV. Nguồn: Youtube

