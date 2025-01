Ngắm nam thần đình đám làng game Việt khiến fan nữ "say như điếu đổ"

Noway, tên thật Nguyễn Vũ Long, là một cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng của Việt Nam (VCS), từng thi đấu cho các đội như GIGABYTE Marines và EVOS Esports. (Ảnh: Liquipedia) Game thủ này được mệnh danh là “King of Pentakill” nhờ kỹ năng điêu luyện và những pha xử lý xuất sắc trên đấu trường chuyên nghiệp. (Ảnh: oneesports.vn) Đỉnh cao sự nghiệp của Noway là giành chức vô địch VCS Mùa Xuân 2017 và tham dự MSI cùng CKTG 2017. (Ảnh: ONE Esports Vietnam) Sau khi giải nghệ, anh chuyển hướng làm streamer và YouTuber, thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ tính cách thân thiện và hài hước. (Ảnh: ONE Esports Vietnam) Noway không chỉ chơi game mà còn chia sẻ kiến thức, truyền cảm hứng tích cực qua các buổi livestream. (Ảnh: Game6) Đầu năm 2025, anh bị lừa đảo trực tuyến, mất 22 triệu đồng, và đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng về chiêu trò này. (Ảnh: oneesports.vn) Vụ việc của Noway là lời nhắc nhở mọi người cần thận trọng hơn trong giao dịch trực tuyến, đặc biệt với các yêu cầu chuyển tiền bất thường. (Ảnh: oneesports.vn) Noway vẫn là biểu tượng của sự nỗ lực và đam mê, truyền cảm hứng cho cộng đồng VCS và người hâm mộ. (Ảnh: 35Express) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.

