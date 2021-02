Mèo 2k4 chính thức lên tiếng, hé lộ “nam chính” trong clip nóng

Mèo 2k4 chính là nữ streamer nổi tiếng của Liên Quân Mobile được cộng đồng mạng đua nhau tìm info sau khi xuất hiện clip nóng nghi của nữ streamer. Cô nàng đã phải nhập viện trong tình trạng sốc nặng. Thông tin trên được đăng tải trên fanpage Mèo 2k4 với hơn 567.000 người theo dõi bởi quản lý của nữ streamer này. Fanpage của Mèo 2k4 trích lại chia sẻ của nữ streamer, thừa nhận từng quay clip nóng với người yêu cũ và khi biết đã yêu cầu xóa. Nhân vật còn lại khiến dân mạng tò mò cũng đã xuất hiện và khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi đó là Bé Chanh - cựu tuyển thủ/ streamer nổi tiếng khác của Liên Quân Mobile. Bé Chanh mới đây cũng đã đăng tải bài viết thừa nhận rằng mình từng có thời gian yêu đương cùng Mèo 2k4 và là chủ nhân của clip nói trên. Anh chàng chia sẻ rằng: "Cách đây 2 năm, khi Chanh và Mèo yêu nhau, tụi mình cũng chỉ như một số người trẻ khác, trong những giây phút tuổi trẻ muốn lưu lại những khoảnh khắc 'tình yêu' khi ở bên nhau." Về lý do đoạn clip này được phát tán thì Bé Chanh cho rằng đó là do vô tình điện thoại bị hỏng nhưng lại chưa xóa đi và đã bị phát tán trên mạng. Bé Chanh cũng xác nhận rằng dù không còn bên nhau nữa nhưng hiểu được áp lực mà cô chịu đựng nên đã chủ động an ủi, động viên. Ngoài ra, nam streamer này còn đưa ra những thông tin xác thực liên quan để liên hệ với bên sửa chữa điện thoại và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Bé Chanh còn kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ, không phát tán nội dung nhạy cảm làm ảnh hưởng xấu đến danh dự của cả hai. Mèo 2k4 tên thật là Nguyễn Hoa, quê Bảo Lộc (Lâm Đồng). Cô gái trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Theo chia sẻ của Mèo 2k4 thì công việc chính của cô là creator mảng game. Mèo 2k4 được yêu thích trong vai trò là nữ streamer Liên Quân Mobile. Cô nàng được yêu thích nhờ sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương và lối trò chuyện gần gũi. Sau quãng thời gian hoạt động trong lĩnh vực streamer, Mèo 2k4 đã có một lượng fan nhất định, thể hiện qua lượt follow hàng trăm nghìn người trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tik Tok.

