NASA tiết lộ nguồn gốc gây sốc của sự sống trên Mặt Trăng

Có thể không phải là một điu bất ngờ khi nói về khả năng tồn tại của vi sinh vật trên Mặt trăng. Nhưng việc tìm ra những môi trường thích hợp để chúng tồn tại là một thách thức lớn. Trong các nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã đưa ra một số bằng chứng cho thấy rằng một số vi sinh vật có thể tồn tại trên mặt trăng, nhất là trong những hốc khách quan của Mặt trăng. Nhà khoa học hành tinh Prabal Saxena tại Trung tâm du hành vũ trụ Goddard của NASA, cho biết sự sống của vi sinh vật có thể tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt như trên Mặt Trăng. Ông nói thêm rằng, các hốc có thể ở được trên Mặt Trăng có thể đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các vi sinh vật này. Mặt trăng có môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ dao động từ âm 271 độ C đến dương 127 độ C. Hơn nữa, không có khí quyện và nước trên mặt trăng cũng không có bầu khí quyển để bảo vệ các sinh vật khỏi tia cực tím từ mặt trời và bức xạ vũ trụ. Nhưng Mặt trăng cũng có một vài thứ có thể giúp cho vi sinh vật tồn tại. Một trong những khả năng được đưa ra để chứng tỏ khả năng sống của vi sinh vật trên mặt trăng đó là vi sinh vật có thể tồn tại trong các hốc trên mặt trăng. Các hốc này có thể đưa ra một nơi trú ẩn an toàn cho các sinh vật khỏi nhiệt độ cực đoan và bức xạ, bởi vì chúng cung cấp một lớp vỏ bảo vệ. Hơn nữa, các hốc này có thể chứa các tài nguyên có lợi hữu ích cho các sinh vật sống, như là nước và các nguyên tố khoáng chất. Ngoài ra, có một số loại vi sinh vật có thể tồn tại trong các điều kiện khắc nghiệt. Ví dụ như vi khuẩn Deinococcus radiodurans có khả năng chịu đựng bức xạ rất cao và các điều kiện khắc nghiệt khác. Nó có thể sống và nhân bản trong điều kiện môi trường rất khắc nghiệt, bao gồm cả không khí và không có nước. Điều gây sốc mà nhóm nghiên cứu của NASA đã chỉ ra chính là vi sinh vật có thể trú ẩn trong những hốc này trên Mặt Trăng có nguồn gốc từ bên ngoài. Cụ thể là từ... Trái Đất. Những vi sinh vật Mặt Trăng này, nếu chúng tồn tại, có khả năng "quá giang" trên tàu đổ bộ Mặt Trăng của người Trái Đất, giống như tàu đổ bộ Apollo lịch sử năm 1969. >>>Xem thêm video: Bằng chứng thuyết phục về “thế giới sự sống ngoài hành tinh".

Có thể không phải là một điu bất ngờ khi nói về khả năng tồn tại của vi sinh vật trên Mặt trăng. Nhưng việc tìm ra những môi trường thích hợp để chúng tồn tại là một thách thức lớn. Trong các nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã đưa ra một số bằng chứng cho thấy rằng một số vi sinh vật có thể tồn tại trên mặt trăng, nhất là trong những hốc khách quan của Mặt trăng. Nhà khoa học hành tinh Prabal Saxena tại Trung tâm du hành vũ trụ Goddard của NASA, cho biết sự sống của vi sinh vật có thể tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt như trên Mặt Trăng. Ông nói thêm rằng, các hốc có thể ở được trên Mặt Trăng có thể đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các vi sinh vật này. Mặt trăng có môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ dao động từ âm 271 độ C đến dương 127 độ C. Hơn nữa, không có khí quyện và nước trên mặt trăng cũng không có bầu khí quyển để bảo vệ các sinh vật khỏi tia cực tím từ mặt trời và bức xạ vũ trụ. Nhưng Mặt trăng cũng có một vài thứ có thể giúp cho vi sinh vật tồn tại. Một trong những khả năng được đưa ra để chứng tỏ khả năng sống của vi sinh vật trên mặt trăng đó là vi sinh vật có thể tồn tại trong các hốc trên mặt trăng. Các hốc này có thể đưa ra một nơi trú ẩn an toàn cho các sinh vật khỏi nhiệt độ cực đoan và bức xạ, bởi vì chúng cung cấp một lớp vỏ bảo vệ. Hơn nữa, các hốc này có thể chứa các tài nguyên có lợi hữu ích cho các sinh vật sống, như là nước và các nguyên tố khoáng chất. Ngoài ra, có một số loại vi sinh vật có thể tồn tại trong các điều kiện khắc nghiệt. Ví dụ như vi khuẩn Deinococcus radiodurans có khả năng chịu đựng bức xạ rất cao và các điều kiện khắc nghiệt khác. Nó có thể sống và nhân bản trong điều kiện môi trường rất khắc nghiệt, bao gồm cả không khí và không có nước. Điều gây sốc mà nhóm nghiên cứu của NASA đã chỉ ra chính là vi sinh vật có thể trú ẩn trong những hốc này trên Mặt Trăng có nguồn gốc từ bên ngoài. Cụ thể là từ... Trái Đất. Những vi sinh vật Mặt Trăng này, nếu chúng tồn tại, có khả năng "quá giang" trên tàu đổ bộ Mặt Trăng của người Trái Đất , giống như tàu đổ bộ Apollo lịch sử năm 1969. >>>Xem thêm video: Bằng chứng thuyết phục về “thế giới sự sống ngoài hành tinh".