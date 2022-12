Mở mộ cổ "mỹ nhân", giật mình thấy báu vật vàng 1.400 năm tuổi

Mới đây, một nhóm chuyên gia tại tổ chức Nghiên cứu Đất Khảo cổ tìm thấy chiếc ghim cài áo bằng vàng trong mộ của một cô gái khoảng 20 tuổi từ thế kỷ 7 ở Riehentorstrasse, vùng Rebgasse, thành phố Basel, Thụy Sĩ, Ancient Origins hôm 29/11 đưa tin. Ngôi mộ là một trong 15 mộ đầu thời Trung cổ được phát hiện. Một số mộ chứa nhiều hiện vật có giá trị, nhưng chiếc ghim cài áo bằng vàng vẫn vô cùng nổi bật. Bề mặt chiếc ghim từng gắn 17 hạt thủy tinh xanh lam và đá garnet xanh lục, cho thấy địa vị xã hội cao quý của chủ nhân ngôi mộ. Các nhà khảo cổ cho rằng gia đình cô gái có thể sở hữu đất ở vùng Kleinbasel khoảng 1.400 năm trước. Giới chuyên gia biết đến sự tồn tại của một khu chôn cất thời Trung cổ tại Riehentorstrasse từ thế kỷ 19. Ngôi mộ và hài cốt của người phụ nữ trên đã vô tình bị phá hủy trong quá trình xây dựng vào thế kỷ 20, nhưng khi đó chiếc ghim cài vẫn chưa được phát hiện. Chiếc ghim làm từ một tấm đế kim loại màu, bên trên phủ vàng. Nhiều khả năng nó từng dùng để cài một chiếc áo choàng quanh cổ người phụ nữ, nhưng chiếc áo giờ đã không còn. Loại vật dụng này gọi là ghim đĩa, được sử dụng trên khắp châu Âu vào đầu thời Trung cổ. Chúng được coi là kiểu ghim Anglo-Saxon phổ biến nhất. Ngoài chiếc ghim cài vàng, địa vị xã hội của người phụ nữ còn được thể hiện qua những món trang sức khác ở phần thân trên, gồm 160 viên ngọc trai, hạt thủy tinh, thạch anh tím và hổ phách, tất cả đều đính vào chiếc áo choàng giờ đã biến mất. Ngoài ra còn có một dây đeo bằng da với mặt dây chuyền hổ phách lớn và những cây thánh giá nhỏ bằng kim loại. Thạch anh tím là loại đá thạch anh (Quazt) màu tím mang sắc tím huyền bí được biểu tượng cho dòng tộc hoàng gia châu Âu xưa kia với sự quý phái và quyền lực. Văn hóa hoàng tộc tin rằng loại đá có tác dụng làm giảm căng thẳng, cân bằng tâm trạng, xua tan sợ hãi, đồng thời mở ra nhận thức tâm linh, kích hoạt trực giác. Hổ phách tiếng Anh là Amber, là nhựa thông hóa thạch sau hàng trăm triệu năm. Theo tiếng Ả Rập thì Amber là nguyên liệu thơm phức vì khi cọ nhiệt hay đốt sẽ tỏa ra mùi thơm. Hổ phách mang vẻ đẹp độc đáo, được sử dụng để chế tác thành những món đồ trang sức bắt mắt. Đeo trang sức hoặc mang hổ phách theo bên người sẽ giúp bạn giữ được nguồn năng lượng tích cực, gặp nhiều may mắn và chữa lành cơ thể. Ngọc trai (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ được sản sinh từ loài hàu biển. Còn môi trường như sông suối ao hồ, loại ngọc đẹp mắt này sẽ được lấy từ loài trai nước ngọt. Trong lịch sử thần thoại, ngọc trai là biểu tượng của trí tuệ có được qua kinh nghiệm dày dặn phong phú. Những viên đá này được cho là có nguồn sức mạnh bảo họ, thu hút sự may mắn và giàu có. Ngọc trai có thể giúp bạn luôn giữ được điểm cân bằng an toàn trong các mối quan hệ. Viên đá biểu tượng cho lòng trung thành, sự hào hiệp, chính trực và trong sáng. >>>Xem thêm video: Nỗ lực hồi hương ấn vàng (Nguồn: VTV1).

Mới đây, một nhóm chuyên gia tại tổ chức Nghiên cứu Đất Khảo cổ tìm thấy chiếc ghim cài áo bằng vàng trong mộ của một cô gái khoảng 20 tuổi từ thế kỷ 7 ở Riehentorstrasse, vùng Rebgasse, thành phố Basel, Thụy Sĩ, Ancient Origins hôm 29/11 đưa tin. Ngôi mộ là một trong 15 mộ đầu thời Trung cổ được phát hiện. Một số mộ chứa nhiều hiện vật có giá trị, nhưng chiếc ghim cài áo bằng vàng vẫn vô cùng nổi bật. Bề mặt chiếc ghim từng gắn 17 hạt thủy tinh xanh lam và đá garnet xanh lục, cho thấy địa vị xã hội cao quý của chủ nhân ngôi mộ. Các nhà khảo cổ cho rằng gia đình cô gái có thể sở hữu đất ở vùng Kleinbasel khoảng 1.400 năm trước. Giới chuyên gia biết đến sự tồn tại của một khu chôn cất thời Trung cổ tại Riehentorstrasse từ thế kỷ 19. Ngôi mộ và hài cốt của người phụ nữ trên đã vô tình bị phá hủy trong quá trình xây dựng vào thế kỷ 20, nhưng khi đó chiếc ghim cài vẫn chưa được phát hiện. Chiếc ghim làm từ một tấm đế kim loại màu, bên trên phủ vàng. Nhiều khả năng nó từng dùng để cài một chiếc áo choàng quanh cổ người phụ nữ, nhưng chiếc áo giờ đã không còn. Loại vật dụng này gọi là ghim đĩa, được sử dụng trên khắp châu Âu vào đầu thời Trung cổ. Chúng được coi là kiểu ghim Anglo-Saxon phổ biến nhất. Ngoài chiếc ghim cài vàng, địa vị xã hội của người phụ nữ còn được thể hiện qua những món trang sức khác ở phần thân trên, gồm 160 viên ngọc trai, hạt thủy tinh, thạch anh tím và hổ phách, tất cả đều đính vào chiếc áo choàng giờ đã biến mất. Ngoài ra còn có một dây đeo bằng da với mặt dây chuyền hổ phách lớn và những cây thánh giá nhỏ bằng kim loại. Thạch anh tím là loại đá thạch anh (Quazt) màu tím mang sắc tím huyền bí được biểu tượng cho dòng tộc hoàng gia châu Âu xưa kia với sự quý phái và quyền lực. Văn hóa hoàng tộc tin rằng loại đá có tác dụng làm giảm căng thẳng, cân bằng tâm trạng, xua tan sợ hãi, đồng thời mở ra nhận thức tâm linh, kích hoạt trực giác. Hổ phách tiếng Anh là Amber, là nhựa thông hóa thạch sau hàng trăm triệu năm. Theo tiếng Ả Rập thì Amber là nguyên liệu thơm phức vì khi cọ nhiệt hay đốt sẽ tỏa ra mùi thơm. Hổ phách mang vẻ đẹp độc đáo, được sử dụng để chế tác thành những món đồ trang sức bắt mắt. Đeo trang sức hoặc mang hổ phách theo bên người sẽ giúp bạn giữ được nguồn năng lượng tích cực, gặp nhiều may mắn và chữa lành cơ thể. Ngọc trai (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ được sản sinh từ loài hàu biển. Còn môi trường như sông suối ao hồ, loại ngọc đẹp mắt này sẽ được lấy từ loài trai nước ngọt. Trong lịch sử thần thoại, ngọc trai là biểu tượng của trí tuệ có được qua kinh nghiệm dày dặn phong phú. Những viên đá này được cho là có nguồn sức mạnh bảo họ, thu hút sự may mắn và giàu có. Ngọc trai có thể giúp bạn luôn giữ được điểm cân bằng an toàn trong các mối quan hệ. Viên đá biểu tượng cho lòng trung thành, sự hào hiệp, chính trực và trong sáng. >>>Xem thêm video: Nỗ lực hồi hương ấn vàng (Nguồn: VTV1).