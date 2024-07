Mở mộ cổ 1.500 năm tuổi, bất ngờ phát hiện báu vật quý giá

Các nhà khảo cổ học tại Kazakhstan đã khai quật một ngôi mộ cổ 1.500 năm tuổi và phát hiện hai chiếc khóa vàng chạm khắc hình một vị thủ lĩnh Göktürk, được biết đến là khagan, đội vương miện và ngồi trên ngai vàng.(Ảnh: inkl) Ngôi mộ này thuộc về một nhà quý tộc, có thể là một hoàng tử. Hai chiếc khóa, rộng khoảng 3,7 cm, có thể là khóa thắt lưng và được xem là biểu tượng quyền lực trong xã hội Turkic. Một chiếc khóa bị hư hỏng nặng trong quá trình hỏa táng. (Ảnh: Live Science) Những hình khắc trên khóa thể hiện khagan cùng hai người hầu quỳ gối dâng thức ăn. Đây là những mô tả sớm nhất về một vị khagan của người Göktürk. (Ảnh: Live Science) Các nhà khảo cổ chưa xác định được liệu những chiếc khóa này có phải do hoàng tử đeo hay do các phụ tá của ông đặt trong lễ hỏa táng như một phần của nghi lễ thiêng liêng.(Ảnh: Yahoo) Trong một trường hợp tương tự, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ cổ ở phía tây nam Hy Lạp, chứa hơn 3.500 đồ vật quý giá như trang sức, vũ khí, áo giáp và các bình bằng vàng, bạc, đồng. (Ảnh: express.) Ngôi mộ được khai quật bởi nhóm nghiên cứu do Đại học Cincinnati tài trợ và dẫn đầu bởi Jack Davis và Sharon Stocker, gần thành phố cổ Pylos. Trong cuộc khai quật kéo dài sáu tháng đầu tiên, nhóm đã tìm thấy bộ xương của một người đàn ông trưởng thành, được gọi là Chiến binh Griffin, bên cạnh nhiều hiện vật bằng kim loại.(Ảnh: express.) Những hiện vật bao gồm một chiếc gương đồng, sáu chiếc lược ngà voi, đá bán quý và nhiều đồ trang sức, cho thấy sự quan trọng về vẻ ngoài của người đàn ông này.(Ảnh: express.) Ngôi mộ được phát hiện tại Cung điện Nestor, một phần của thành phố cổ Pylos, có niên đại từ thời Mycenaean, cung cấp cái nhìn sâu sắc về giai đoạn lịch sử này.(Ảnh: express.) Mời quý độc giả xem thêm video: Bật mộ cổ, phát hiện bí ẩn về lễ hiến tế rùng rợn người Aztec.

Các nhà khảo cổ học tại Kazakhstan đã khai quật một ngôi mộ cổ 1.500 năm tuổi và phát hiện hai chiếc khóa vàng chạm khắc hình một vị thủ lĩnh Göktürk, được biết đến là khagan, đội vương miện và ngồi trên ngai vàng.(Ảnh: inkl) Ngôi mộ này thuộc về một nhà quý tộc, có thể là một hoàng tử . Hai chiếc khóa, rộng khoảng 3,7 cm, có thể là khóa thắt lưng và được xem là biểu tượng quyền lực trong xã hội Turkic. Một chiếc khóa bị hư hỏng nặng trong quá trình hỏa táng. (Ảnh: Live Science) Những hình khắc trên khóa thể hiện khagan cùng hai người hầu quỳ gối dâng thức ăn. Đây là những mô tả sớm nhất về một vị khagan của người Göktürk. (Ảnh: Live Science) Các nhà khảo cổ chưa xác định được liệu những chiếc khóa này có phải do hoàng tử đeo hay do các phụ tá của ông đặt trong lễ hỏa táng như một phần của nghi lễ thiêng liêng.(Ảnh: Yahoo) Trong một trường hợp tương tự, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ cổ ở phía tây nam Hy Lạp, chứa hơn 3.500 đồ vật quý giá như trang sức, vũ khí, áo giáp và các bình bằng vàng, bạc, đồng. (Ảnh: express.) Ngôi mộ được khai quật bởi nhóm nghiên cứu do Đại học Cincinnati tài trợ và dẫn đầu bởi Jack Davis và Sharon Stocker, gần thành phố cổ Pylos. Trong cuộc khai quật kéo dài sáu tháng đầu tiên, nhóm đã tìm thấy bộ xương của một người đàn ông trưởng thành, được gọi là Chiến binh Griffin, bên cạnh nhiều hiện vật bằng kim loại.(Ảnh: express.) Những hiện vật bao gồm một chiếc gương đồng, sáu chiếc lược ngà voi, đá bán quý và nhiều đồ trang sức, cho thấy sự quan trọng về vẻ ngoài của người đàn ông này.(Ảnh: express.) Ngôi mộ được phát hiện tại Cung điện Nestor, một phần của thành phố cổ Pylos, có niên đại từ thời Mycenaean, cung cấp cái nhìn sâu sắc về giai đoạn lịch sử này.(Ảnh: express.) Mời quý độc giả xem thêm video: Bật mộ cổ, phát hiện bí ẩn về lễ hiến tế rùng rợn người Aztec.