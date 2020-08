Mặt trời giả, mưa cá và loạt hiện tượng thiên nhiên kỳ quái nhất

Mặt trời giả là hiện tượng mặt trời xuất hiện cùng 2 quần sáng ở hai bên theo phương nằm ngang, xảy ra khi ánh sáng mặt trời khúc xạ qua những tinh thể băng hình bát giác trong đám mây lạnh ở trên cao. Ánh sáng khúc xạ theo góc 22 độ trước khi tới mắt người, tạo nên ảo ảnh. Những quả trứng băng tròn bao phủ các bãi biển ở Hailuoto, Phần Lan là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ nhất từng xuất hiện trên thế giới. Theo CNN, hiện tượng này được hình thành do nước biển gần bờ phá vỡ lớp băng mềm, tuyết tan dính lại với nhau và tích tụ trong nước siêu lạnh, sau đó sóng biển làm cho băng quay xung quanh và tạo thành những quả bóng mịn. Tương tự như băng trứng, đá tròn còn được gọi là đĩa băng hoặc chảo đá, là một hiện tượng tự nhiên rất hiếm xảy ra khi nước di chuyển chậm ở nhiệt độ đóng băng. Có thể chúng hình thành trong các dòng xoáy nơi các mảng băng mỏng xoay tròn và dần dần kết dính lại với nhau. Tuyết rơi ở sa mạc tưởng chừng như không bao giờ xảy ra nhưng thực tế đã từng xuất hiện ở Sahara vào năm 2016. Chuyên trang khoa học cũng cho biết Sahara có tuyết rơi nhưng chủ yếu ở các khu vực núi cao. Hiện tượng mưa cá ở Yoro khiến các nhà khoa học đến nay vẫn chưa tìm được lời giải dù nhiều người tin rằng nó đã từng xuất hiện từ hơn một thế kỷ trước. Những cơn mưa mang theo hàng nghìn con cá nhỏ thường kéo dài trong 2-3 giờ diễn ra hàng năm vào khoảng tháng 5 đến tháng 7 tại Yoro, Honduras. Sét vĩnh cửu ở Catatumbo chỉ xảy ra tại nơi sông Catatumbo đổ vào hồ Maracaibo ở bang Zulia, Venezuela. Sét hình thành do tương tác giữa các khối khí lạnh từ dãy Andes với không khí nóng ẩm từ hồ. Vịnh Carpentaria ở Australia là nơi duy nhất từng diễn ra hiện tượng thiên nhiên siêu độc đáo, những đám mây hình ống dài đến 1.000 km, cao 1-2 km và thường chỉ cách mặt đất 100-200 m. Hiện tượng này thường xảy ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 khi độ ẩm trong không khí cao kết hợp gió biển thổi mạnh. Trong năm 2013, một cơn bão lớn đã được phát hiện trên bề mặt sao Thổ bởi tàu vũ trụ NASA đang bay quanh hành tinh này. Đến hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tạo nên cơn bão khổng lồ đến vậy, với đường kính khoảng 1.250 dặm (2.000 km) với tốc độ nhanh như đám mây 530 km mỗi giờ. Cùng ngày với cơn bão tuyết hiếm có ở Lybia năm 2012, một đợt mây kỳ lạ tựa như sóng thủy triều đã chiếm lĩnh toàn bộ bãi biển thành phố Panama. Nhiều giả thuyết cực đoan được đưa ra nhưng không ai giải thích được hiện tượng thiên nhiên ma quái này. Hồ Sứa tọa lạc trên đảo Eil Malk ở Palau là một hồ nước biển kết nối với các đại dương thông qua các vết nứt và đường hầm. Mỗi ngày có hàng triệu con sứa di chuyển vào trong hồ nhưng trong 2 năm 1998 đến năm 2000, không thể tìm thấy bất kỳ một cá thể sứa nào ở đây. Hẳn nhiều người đã từng nghe đến hiện tượng những hòn đá (có thể lên tới 320kg) có khả năng tự di chuyển ở Thung lũng chết. Nhiều giả thuyết cho rằng hiện tượng này xảy ra do ảnh hưởng của từ trường, gió lốc, những lớp tảo trơn, lớp băng mỏng hay thậm chí là...có sự nhúng tay của sinh vật ngoài Trái Đất. Hai phi công người Nga đã báo cáo nhìn thấy vầng sáng đỏ phía dưới Thái Bình Dương khi bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) tới Alaska. Không lâu sau đó, họ lại nhìn thấy một quầng sáng màu đỏ - cam xuất hiện tuy nhiên không có cơn bão nào được phát hiện ở khu vực này vào thời điểm đó. Mặt trời lạ xuất hiện ở miền Trung khiến nhiều người lo lắng | VTC14

