Quái vật biển biết ngụy trang, miệng khổng lồ như nuốt cả thế giới

Cá mập wobbegong được biết đến là một trong những loài cá mập quái dị nhất hành tinh. Wobbegong thuộc họ Orectolobidae và là loài duy nhất trong chi Eucrossorhinus, sinh sống ở vùng rạn san hô ven bờ ngoài khơi phía bắc Úc, New Guinea, và những đảo lân cận. Wobbegong sở hữu thân hình khá to lớn theo dáng dẹt, màu sắc da lốm đốm và những cái râu xung quanh, bởi vậy chúng còn được gọi là cá mập thảm. Khi mới sinh ra, cá mập wobbegong chỉ chừng 20 cm, và khi trưởng thành chúng có thể đạt đến chiều dài chừng 1,25 mét, một số cá thể thậm chí còn lớn hơn. Cá mập thảm được mệnh danh là bậc thầy ngụy trang dưới đại dương. Bằng cách lợi dụng tấm da lốm đốm màu sắc và râu ria giống như rong biển, chúng giả làm san hô, ẩn thân trong lớp cát dưới đáy đại dương. Nhờ lợi thế đó và chiếc miệng ''siêu to khổng lồ'' mà chúng có thể đánh lừa con mồi, phục kích và bắt mồi dễ dàng. Món ăn yêu thích của loài cá mập này là cá nhỏ, mực hoặc cua,... Tuyệt chiêu của cá mập thảm là nằm yên dưới lớp cát, khi con mồi lơ đễnh tiến đến đủ gần, chúng tấn công chớp nhoáng. Bằng cách mở cái miệng cực rộng và dùng hàm răng sắc nhọn, sau đó ngậm lại nhanh chóng không để con mồi thoát thân. Cá mập thảm có thể định dạng lại hàm để có cú cắn rộng hơn và răng của chúng hướng về phía sau, khiến cho con mồi không bị trượt khỏi miệng Cá mập thảm được biết đến là ''thánh ngụy trang'' săn mồi dưới đại dương nhưng đa phần lại vô hại với con người. Chúng chỉ tấn công con người nhằm mục đích tự vệ nếu chẳng may bạn chạm vào hay giẫm phải chúng. Hiện tại cá mâp thảm wobbegong được xếp vào loại động vật ở mức gần nguy cấp. Top 10 loài cá mập lớn nhất từng tồn tại. Nguồn: Youtube

Cá mập wobbegong được biết đến là một trong những loài cá mập quái dị nhất hành tinh. Wobbegong thuộc họ Orectolobidae và là loài duy nhất trong chi Eucrossorhinus, sinh sống ở vùng rạn san hô ven bờ ngoài khơi phía bắc Úc, New Guinea, và những đảo lân cận. Wobbegong sở hữu thân hình khá to lớn theo dáng dẹt, màu sắc da lốm đốm và những cái râu xung quanh, bởi vậy chúng còn được gọi là cá mập thảm. Khi mới sinh ra, cá mập wobbegong chỉ chừng 20 cm, và khi trưởng thành chúng có thể đạt đến chiều dài chừng 1,25 mét, một số cá thể thậm chí còn lớn hơn. Cá mập thảm được mệnh danh là bậc thầy ngụy trang dưới đại dương. Bằng cách lợi dụng tấm da lốm đốm màu sắc và râu ria giống như rong biển, chúng giả làm san hô, ẩn thân trong lớp cát dưới đáy đại dương. Nhờ lợi thế đó và chiếc miệng ''siêu to khổng lồ'' mà chúng có thể đánh lừa con mồi, phục kích và bắt mồi dễ dàng. Món ăn yêu thích của loài cá mập này là cá nhỏ, mực hoặc cua,... Tuyệt chiêu của cá mập thảm là nằm yên dưới lớp cát, khi con mồi lơ đễnh tiến đến đủ gần, chúng tấn công chớp nhoáng. Bằng cách mở cái miệng cực rộng và dùng hàm răng sắc nhọn, sau đó ngậm lại nhanh chóng không để con mồi thoát thân. Cá mập thảm có thể định dạng lại hàm để có cú cắn rộng hơn và răng của chúng hướng về phía sau, khiến cho con mồi không bị trượt khỏi miệng Cá mập thảm được biết đến là ''thánh ngụy trang'' săn mồi dưới đại dương nhưng đa phần lại vô hại với con người. Chúng chỉ tấn công con người nhằm mục đích tự vệ nếu chẳng may bạn chạm vào hay giẫm phải chúng. Hiện tại cá mâp thảm wobbegong được xếp vào loại động vật ở mức gần nguy cấp. Top 10 loài cá mập lớn nhất từng tồn tại. Nguồn: Youtube