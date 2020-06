Giải mã những hiện tượng thiên nhiên bí ẩn hiếm thấy nhất hành tinh

Vòi rồng lửa - còn được gọi là quỷ lửa hay xoáy lửa, được tạo thành do những trận cháy rừng làm thay đổi áp suất không khí phía trên. Đôi khi động đất và dông hay một số vụ cháy nhỏ cũng có thể gây nên lốc xoáy lửa. Vòi rồng lửa thường cao từ 10-50m đôi khi lên đến hàng kilomet, rộng khoảng vài mét và nóng trên 1.000 độ C. Với nhiệt độ này, bất cứ thứ gì bị cuốn vào bên trong đều biến thành nhiên liệu duy trì cho ngọn lửa. Hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy cầu vồng Mặt Trăng xảy ra khi ánh sáng của Mặt Trăng bị khúc xạ qua những giọt nước trong không khí. Nó thường xuất hiện ở gần các thác nước vào những đêm trăng tròn tuy nhiên cầu vồng không đủ sáng để có thể nhìn bằng mắt thường mà chỉ có thể quan sát được qua những bức ảnh được phơi sáng lâu. Trong khi cầu vồng sương hay cầu vồng ma được tạo nên khi mặt trời nằm ở góc thấp và ánh sáng xuyên qua những giọt sương. Nó thường có màu trắng hoặc không có màu bởi những giọt nước trong sương cực kỳ nhỏ, hình thành ngược với hướng của Mặt Trời. Trụ cột ánh sáng là một hiện tượng thiên nhiên bí ẩn cực hiếm gặp xảy ra do sự phản chiếu ánh sáng từ nhiều tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển. Như một quy luật, bạn có cơ hội nhìn thấy hiện tượng này chỉ khi bên ngoài trời thực sự lạnh. Bạn sẽ có thể thưởng thức hiện tượng đám mây ngũ sắc tuyệt đẹp nếu Mặt trời ẩn sau những đám mây dày và có một đám mây mỏng hơn gần đó. Tùy thuộc vào vị trí của mặt trời, một đám mây có thể xuất hiện màu sắc sinh động vì các tia sáng có bước sóng khác nhau bị lệch theo một cách đặc biệt. Vòng tròn quanh mặt trời, hay còn gọi là quầng mặt trời, là hiện tượng thời tiết khá phổ biến khi những tinh thể băng ở độ cao đủ lớn và ánh sáng khúc xạ qua. Quầng mặt trời được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong không khí. Hiện tượng này cũng có thể xuất hiện quanh mặt trăng hoặc quanh những hành tinh sáng hơn như sao Kim. Những con lăn tuyết tuyệt đẹp này không phải nhân tạo mà hoàn toàn là hiện tượng tự nhiên được hình thành bởi gió. Những khối tuyết được thổi dọc theo mặt đất, gom tuyết trên đường di chuyển. Không quá hiếm gặp trong tự nhiên, hẳn nhiều người đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng đám mây Mammatus hay mây vảy rồng. Chúng được hình thành bởi không khí lạnh tạo ra những lỗ hổng không khí trái ngược với những đám mây hình thành bởi không khí ấm áp.Hiện tượng thiên nhiên bí ẩn Brinicle được ví như ''ngón tay tử thần'', là một cột băng lạnh thấu xương thịt được hình thành từ trên mặt nước và đâm thấu xuống dưới đáy, càn quét đáy biển cả km vuông. Một khi hiện tượng này xuất hiện, các sinh vật nhỏ bé bị đóng băng ngay lập tức. Trái ngược với các hiện tượng tự nhiên khác, bản chất thật của sét hòn vẫn chưa được các nhà khoa học khám phá ra. Theo lý thuyết phổ biến nhất, đó là một hiện tượng phóng điện trong không khí nhưng tạo thành hình giống như quả bóng, thậm chí không ít giả thuyết cho rằng nó xuất hiện do đom đóm mắt hoặc đơn giản là ảo giác. Hiện tượng lạ - quầng sáng bao quanh mặt trời.| Truyền Hình Cần Thơ

