Ly kỳ trận chiến '1 chấp 10' của loài cá rúng động tự nhiên

Sự kiện săn mồi lớn nhất trong tự nhiên đã được ghi nhận ở biển Barents, ngoài khơi Na Uy, khi 2,5 triệu con cá tuyết tấn công một đàn cá trứng khổng lồ với quy mô lên đến 23 triệu con. (Ảnh: Indian Defence Review) Cảnh tượng này vượt xa quy mô của các trận chiến trong phim như The Hobbit, với số lượng cá tham gia gấp 425 lần.(Ảnh: ZME Science) Trong quá trình di cư sinh sản, đàn cá trứng di chuyển với mật độ dày đặc, tạo thành một khối lớn dài 10 km. (Ảnh: Türkiye Today) Tuy nhiên, điều này không giúp chúng tránh khỏi đàn cá tuyết đang săn mồi dữ dội. (Ảnh: Atlas-geografic.net) Chỉ trong 4 giờ, đàn cá tuyết đã tiêu diệt hơn 10,5 triệu con cá trứng.(Ảnh: The Fishing Daily) Các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ siêu âm OAWRS để theo dõi sự kiện này, qua đó phát hiện đàn cá khổng lồ nhờ vào sóng phản xạ từ bong bóng khí trong cơ thể cá. (Ảnh: PNVN) Đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng tụ đàn quy mô lớn ở cá trứng, điều vốn phổ biến ở các loài cá như cá mòi để gây nhiễu cho kẻ săn mồi.(Ảnh: Daily Geek Show) Sự kiện săn mồi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển Barents, và có thể thay đổi hành vi di cư của cá trứng, ảnh hưởng đến các loài phụ thuộc vào chúng như chim biển và động vật có vú.(Ảnh: The Inertia)

