Lợn một mắt, lông mày như người: Điểm “quái thú” ở Việt Nam

Mới đây ở bản Thắm, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An xuất hiện con lợn quái dị có một mắt, mọc vòi như voi khiến người dân trong vùng tò mò kéo đến chứng kiến tận mắt. Được biết, "quái thú" kỳ dị trên là của gia đình anh Lương Văn Thanh trong bản. Gia đình anh nuôi con lợn mẹ nặng hơn 100kg, đã đẻ 5 lứa, đến trưa ngày 25/7, con lợn mẹ này đẻ tiếp con thứ 6. 5 con lợn đẻ ra trước có lông màu đen, riêng con thứ 6 này không có lông trên người và rất "dị" với mũi như vòi voi có 1 lỗ chứ không có 2 lỗ như mũi lợn thường. Đặc biệt con lợn chỉ có một mắt, lông mày như người, chỉ vừa được sinh ra chốc lát đã chết. Anh Thanh và vợ là chị Vi Thị Hồng, cùng những người dân chứng kiến đều cho biết chưa bao giờ gặp con lợn nào như thế này. Tuy nhiên trên thực tế, những con lợn có vẻ ngoài kỳ dị do đột biến tại Việt Nam không hề hiếm. Tháng 9/2014, hàng trăm người dân huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xôn xao kéo tới nhà bà Hoàng Thanh Xuân (SN 1957, ngụ buôn B, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) để được xem một con lợn sinh ra giống hệt voi con. Con vật này có 1 cái vòi, mắt dưới vòi và bàn chân khá giống với bàn chân voi. Tháng 12/2013 người dân thôn 3, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa không khỏi hoảng hốt khi chứng kiến lợn đẻ ra...voi tại nhà ông Hoàng Đình Căn. Người dân Bình Phước từng một thời gian xôn xao với hình ảnh con lợn kỳ dị nặng chưa tới 1 kg nhưng lại có đầu giống người, không có lông và da thì cũng giống da người. Ngoài lợn một mắt có lông mày như người, lợn đột biến, một số nơi tại Việt Nam còn xuất hiện những "quái thú" như trường hợp con nghé có 8 chân, 2 đầu, 2 thân dính liền này. Vào năm 2010, con trâu của gia đình bà Đinh Thị Trúc (xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) cũng hạ sinh một con nghé có 8 chân, 4 tai, 2 đuôi nhưng chỉ có 1 đầu. Tháng 2/2018, nhiều người dân hiếu kỳ đã chèo thuyền vào khu vực lòng hồ tại bản Vẻ, xã Yên Na, huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An, để tận mắt chứng kiến con nghé đực có 5 chân. Con trâu có hai sừng quặp xuống dưới thay vì dựng thẳng lên trên, vô cùng kỳ lạ. Một trong những dị thú tại Việt Nam: trăn hai đầu xuất hiện ở Hà Nội. Con vật này thuộc giống trăn Miến Điện (Việt Nam gọi là trăn đất), có hai đầu hai thân hoạt động riêng biệt, hệ tiêu hóa, tim, dạ dày cũng độc lập. Một trong những động vật đột biến gây sửng sốt nhất năm 2018 là trăn gấm bạch tạng ở Cà Mau. Con "cá trê Rồng" đặc biệt nhất Việt Nam sở hữu bộ râu 8 cọng và bộ vây đuôi độc nhất vô nhị màu hồng rất dài và đẹp mềm mại với nhiều nếp gấp. Những động vật "đột biến" hiếm gặp. Nguồn: Youtube

