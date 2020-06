Nghé 2 đầu 8 chân: Còn đột biến kỳ bí nào ở Việt Nam?

Nghé 8 chân, hai đầu được phát hiện tại xóm 3 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đây là lần đầu tiên có trường hợp trâu sinh con kỳ lạ như vậy xuất hiện tại địa bàn Mọi người bàn anh chị gọi thú y tiêm thuốc kích thích cho trâu mẹ đẻ mau và khi tiêm xong thì trâu mẹ đẻ ra một "dị vật" có 8 chân, 2 đầu, 2 thân dính liền. Con vật đã tử vong trước khi rời khỏi bụng mẹ Trường hợp nghé 8 chân không phải mới xuất hiện lần đầu tại Việt Nam. Trước đó, vào năm 2010, con trâu của gia đình bà Đinh Thị Trúc (xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) cũng hạ sinh một con nghé có 8 chân, 4 tai, 2 đuôi nhưng chỉ có 1 đầu. Người dân Bình Phước từng một thời gian xon xao với chú heo con kì dị nặng chưa tới 1kg nhưng lại có đầu giống người, không có lông và da thì cũng giống da người. Chỉ có tai, chân và mồm là giống loài heo Năm 2015, ông Trần Văn Kim ở Long An đã phát hiện một con lươn đặc biệt có màu vàng tươi và dài gần 1,1 mét. Có người dân cho rằng đây là con lươn "hóa rồng" nên mới có màu đặc biệt như vậy. Từng một thời gây xôn xao cộng đồng mạng là hình ảnh con heo hình đầu voi khá quái lạ ở Sóc Trăng. Theo miêu tả của chủ nhân là chị Trần Phương Hoa Thảo, con heo này có gương mặt và mũi dài y như của voi mặc dù thân mình vẫn là loài heo. Cũng trong năm 2015 thông tin con heo nái đẻ ra heo con có... "vòi voi" đã thu hút không chỉ trong thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, mà nhiều người dân hiếu kỳ ở vùng lân cận cũng rủ nhau đến xem. Trâu ba sừng ở Bến Tre. Đây có lẽ là con cá trê đặc biệt nhất khi sở hữu bộ râu 8 cọng và bộ vây đuôi độc nhất vô nhị màu hồng rất dài và đẹp mềm mại với nhiều nếp gấp. Con “cá trê Rồng” do một người dân thả lưới bắt được, sau đó, một người chơi cá cảnh đã mua lại với giá cao gấp nhiều lần so với loại cá trê bình thường để thả vào hòn non bộ cho nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Thay vì có màu xám xanh tự nhiên như các loại cá đồng khác thì con cá này lại sở hữu một màu vàng óng từ đầu đến đuôi, có những chấm nhỏ màu đen ở phần sống lưng. Con cá có chiều dài 17cm, chiều ngang 6cm, cân nặng trên 120gram. Chủ nhân bắt được con cá rô nói trên là gia đình bà Lê Thị Phương và ông Vương Khánh Thảo. Họ đã quyết định sẽ nuôi con cá kì diệu với hi vọng nó sẽ mang đến may mắn cho gia đình. Tháng 2/2018, nhiều người dân hiếu kỳ đã chèo thuyền vào khu vực lòng hồ để tận mắt chứng kiến con nghé đực có 5 chân. Chủ nhân của con trâu này là anh Vi Thái San, trú tại bản Vẻ, xã Yên Na, huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An. Anh San cho biết, con nghé đực 5 chân được sinh vào khoảng đầu tháng 2, chân thứ 5 của con nghé này mọc thêm ở trước chân bên phải. Nó có đầy đủ các bộ phận như móng, đùi… nhưng không có tác dụng cho việc di chuyển. Một trong những động vật đột biến gây sửng sốt nhất năm 2018 là trăn gấm bạch tạng ở Cà Mau. Con trăn bạch tạng này thuộc sở hữu của anh Trần Trung Kiên ngụ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Tháng 4/2017, anh Cao Văn Phú,35 tuổi, ngụ ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã bắt được con cá tra bạch tạng quý hiếm trong lúc đi bắt cá trên sông Cổ Chiên. Con cá tra đột biến có chiều dài gần 40cm, cân nặng gần nửa kg, toàn thân có màu trắng, 2 mắt màu đỏ. Nghé 2 đầu 8 chân

Nghé 8 chân, hai đầu được phát hiện tại xóm 3 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đây là lần đầu tiên có trường hợp trâu sinh con kỳ lạ như vậy xuất hiện tại địa bàn Mọi người bàn anh chị gọi thú y tiêm thuốc kích thích cho trâu mẹ đẻ mau và khi tiêm xong thì trâu mẹ đẻ ra một "dị vật" có 8 chân, 2 đầu, 2 thân dính liền. Con vật đã tử vong trước khi rời khỏi bụng mẹ Trường hợp nghé 8 chân không phải mới xuất hiện lần đầu tại Việt Nam. Trước đó, vào năm 2010, con trâu của gia đình bà Đinh Thị Trúc (xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) cũng hạ sinh một con nghé có 8 chân, 4 tai, 2 đuôi nhưng chỉ có 1 đầu. Người dân Bình Phước từng một thời gian xon xao với chú heo con kì dị nặng chưa tới 1kg nhưng lại có đầu giống người, không có lông và da thì cũng giống da người. Chỉ có tai, chân và mồm là giống loài heo Năm 2015, ông Trần Văn Kim ở Long An đã phát hiện một con lươn đặc biệt có màu vàng tươi và dài gần 1,1 mét. Có người dân cho rằng đây là con lươn "hóa rồng" nên mới có màu đặc biệt như vậy. Từng một thời gây xôn xao cộng đồng mạng là hình ảnh con heo hình đầu voi khá quái lạ ở Sóc Trăng. Theo miêu tả của chủ nhân là chị Trần Phương Hoa Thảo, con heo này có gương mặt và mũi dài y như của voi mặc dù thân mình vẫn là loài heo. Cũng trong năm 2015 thông tin con heo nái đẻ ra heo con có... "vòi voi" đã thu hút không chỉ trong thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, mà nhiều người dân hiếu kỳ ở vùng lân cận cũng rủ nhau đến xem. Trâu ba sừng ở Bến Tre. Đây có lẽ là con cá trê đặc biệt nhất khi sở hữu bộ râu 8 cọng và bộ vây đuôi độc nhất vô nhị màu hồng rất dài và đẹp mềm mại với nhiều nếp gấp. Con “cá trê Rồng” do một người dân thả lưới bắt được, sau đó, một người chơi cá cảnh đã mua lại với giá cao gấp nhiều lần so với loại cá trê bình thường để thả vào hòn non bộ cho nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Thay vì có màu xám xanh tự nhiên như các loại cá đồng khác thì con cá này lại sở hữu một màu vàng óng từ đầu đến đuôi, có những chấm nhỏ màu đen ở phần sống lưng. Con cá có chiều dài 17cm, chiều ngang 6cm, cân nặng trên 120gram. Chủ nhân bắt được con cá rô nói trên là gia đình bà Lê Thị Phương và ông Vương Khánh Thảo. Họ đã quyết định sẽ nuôi con cá kì diệu với hi vọng nó sẽ mang đến may mắn cho gia đình. Tháng 2/2018, nhiều người dân hiếu kỳ đã chèo thuyền vào khu vực lòng hồ để tận mắt chứng kiến con nghé đực có 5 chân. Chủ nhân của con trâu này là anh Vi Thái San, trú tại bản Vẻ, xã Yên Na, huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An. Anh San cho biết, con nghé đực 5 chân được sinh vào khoảng đầu tháng 2, chân thứ 5 của con nghé này mọc thêm ở trước chân bên phải. Nó có đầy đủ các bộ phận như móng, đùi… nhưng không có tác dụng cho việc di chuyển. Một trong những động vật đột biến gây sửng sốt nhất năm 2018 là trăn gấm bạch tạng ở Cà Mau. Con trăn bạch tạng này thuộc sở hữu của anh Trần Trung Kiên ngụ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Tháng 4/2017, anh Cao Văn Phú,35 tuổi, ngụ ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã bắt được con cá tra bạch tạng quý hiếm trong lúc đi bắt cá trên sông Cổ Chiên. Con cá tra đột biến có chiều dài gần 40cm, cân nặng gần nửa kg, toàn thân có màu trắng, 2 mắt màu đỏ. Nghé 2 đầu 8 chân