'Loạn óc' với lý giải của Einstein về bản chất của lực hấp dẫn

Trong thuyết tương đối tổng quát, Einstein bác bỏ ý tưởng truyền thống của Newton rằng lực hấp dẫn là một lực vô hình tác động từ xa giữa hai vật thể. Ảnh: Pinterest. Thay vào đó, ông mô tả lực hấp dẫn như là một hệ quả của sự cong trong không-thời gian. Sau đây là các khía cạnh chính trong quan điểm của Einstein về lực hấp dẫn. Ảnh: Pinterest. 1. Không-thời gian cong. Theo Einstein, vật chất và năng lượng làm cong không-thời gian xung quanh chúng. Vật thể chuyển động trong không-thời gian này sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cong, dẫn đến quỹ đạo mà chúng ta gọi là kết quả của "lực hấp dẫn". Ảnh: Pinterest. 2. Không còn là "lực" trực tiếp. Einstein không coi lực hấp dẫn như một "lực" truyền thống mà là sự tương tác giữa vật chất và hình dạng của không-thời gian. Điều này giải thích tại sao mọi vật thể, bất kể khối lượng, đều rơi với gia tốc giống nhau trong một trường hấp dẫn. Ảnh: Pinterest. 3. Thuyết tương đối tổng quát. Phương trình trường Einstein mô tả cách khối lượng và năng lượng ảnh hưởng đến hình dạng không-thời gian. Ảnh: Pinterest. Nguyên lý tương đương (Equivalence Principle) trong thuyết này tuyên bố rằng chuyển động trong trường hấp dẫn và gia tốc do quán tính là không thể phân biệt trong một không gian nhỏ. Ảnh: Pinterest. 4. Dự đoán sóng hấp dẫn. Einstein dự đoán rằng các sự kiện lớn, như hai hố đen va chạm, có thể tạo ra sóng hấp dẫn - những gợn sóng trong không-thời gian lan truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Sóng này đã được phát hiện thực nghiệm vào năm 2015. Ảnh: Pinterest. 5. Bẻ cong ánh sáng. Einstein giải thích rằng ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua vùng không-thời gian cong do lực hấp dẫn. Hiện tượng này, được gọi là thấu kính hấp dẫn, đã được xác nhận bởi quan sát nhật thực năm 1919, đánh dấu thành công lớn cho thuyết tương đối tổng quát. Ảnh: Pinterest. 6. Giãn thời gian hấp dẫn. Einstein chỉ ra rằng thời gian trôi chậm hơn ở những nơi có lực hấp dẫn mạnh hơn (gần các vật thể có khối lượng lớn). Hiện tượng này được gọi là "giãn thời gian hấp dẫn". Ảnh: Pinterest. Tóm lại: Theo Einstein, lực hấp dẫn không phải là một lực "kéo" hay "đẩy", mà là hiệu ứng hình học của không-thời gian cong do vật chất và năng lượng gây ra. Ảnh: Pinterest. Quan điểm này không chỉ thay đổi cách chúng ta hiểu vũ trụ mà còn mở ra các nghiên cứu về hố đen, sóng hấp dẫn, và bản chất của vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

Trong thuyết tương đối tổng quát, Einstein bác bỏ ý tưởng truyền thống của Newton rằng lực hấp dẫn là một lực vô hình tác động từ xa giữa hai vật thể. Ảnh: Pinterest. Thay vào đó, ông mô tả lực hấp dẫn như là một hệ quả của sự cong trong không-thời gian. Sau đây là các khía cạnh chính trong quan điểm của Einstein về lực hấp dẫn. Ảnh: Pinterest. 1. Không-thời gian cong. Theo Einstein, vật chất và năng lượng làm cong không-thời gian xung quanh chúng. Vật thể chuyển động trong không-thời gian này sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cong, dẫn đến quỹ đạo mà chúng ta gọi là kết quả của "lực hấp dẫn". Ảnh: Pinterest. 2. Không còn là "lực" trực tiếp. Einstein không coi lực hấp dẫn như một "lực" truyền thống mà là sự tương tác giữa vật chất và hình dạng của không-thời gian. Điều này giải thích tại sao mọi vật thể, bất kể khối lượng, đều rơi với gia tốc giống nhau trong một trường hấp dẫn. Ảnh: Pinterest. 3. Thuyết tương đối tổng quát. Phương trình trường Einstein mô tả cách khối lượng và năng lượng ảnh hưởng đến hình dạng không-thời gian. Ảnh: Pinterest. Nguyên lý tương đương (Equivalence Principle) trong thuyết này tuyên bố rằng chuyển động trong trường hấp dẫn và gia tốc do quán tính là không thể phân biệt trong một không gian nhỏ. Ảnh: Pinterest. 4. Dự đoán sóng hấp dẫn. Einstein dự đoán rằng các sự kiện lớn, như hai hố đen va chạm, có thể tạo ra sóng hấp dẫn - những gợn sóng trong không-thời gian lan truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Sóng này đã được phát hiện thực nghiệm vào năm 2015. Ảnh: Pinterest. 5. Bẻ cong ánh sáng. Einstein giải thích rằng ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua vùng không-thời gian cong do lực hấp dẫn. Hiện tượng này, được gọi là thấu kính hấp dẫn, đã được xác nhận bởi quan sát nhật thực năm 1919, đánh dấu thành công lớn cho thuyết tương đối tổng quát. Ảnh: Pinterest. 6. Giãn thời gian hấp dẫn. Einstein chỉ ra rằng thời gian trôi chậm hơn ở những nơi có lực hấp dẫn mạnh hơn (gần các vật thể có khối lượng lớn). Hiện tượng này được gọi là "giãn thời gian hấp dẫn". Ảnh: Pinterest. Tóm lại: Theo Einstein, lực hấp dẫn không phải là một lực "kéo" hay "đẩy", mà là hiệu ứng hình học của không-thời gian cong do vật chất và năng lượng gây ra. Ảnh: Pinterest. Quan điểm này không chỉ thay đổi cách chúng ta hiểu vũ trụ mà còn mở ra các nghiên cứu về hố đen, sóng hấp dẫn, và bản chất của vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">