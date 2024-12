Ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu và bí ẩn của lực hấp dẫn

Lực hấp dẫn là một trong bốn lực cơ bản của vũ trụ. Cùng với lực điện từ, lực hạt nhân mạnh, và lực hạt nhân yếu, lực hấp dẫn chi phối các vật thể trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn yếu nhất trong bốn lực cơ bản. Mặc dù lực hấp dẫn chi phối các thiên thể lớn, nhưng nó yếu hơn lực điện từ và các lực hạt nhân rất nhiều. Ảnh: Pinterest. Isaac Newton đã đưa ra khái niệm về lực hấp dẫn. Newton phát triển định luật vạn vật hấp dẫn, giải thích rằng mọi vật có khối lượng đều hút nhau với lực tỷ lệ thuận với khối lượng và nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Ảnh: Pinterest. Albert Einstein mở rộng lý thuyết về hấp dẫn. Thuyết tương đối tổng quát của Einstein mô tả lực hấp dẫn không phải là một lực trực tiếp, mà là sự cong của không-thời gian do khối lượng và năng lượng gây ra. Ảnh: Pinterest. Mọi vật đều có lực hấp dẫn. Bất kể vật thể nào có khối lượng, từ hạt bụi nhỏ nhất đến các hành tinh khổng lồ, đều có lực hấp dẫn. Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn ảnh hưởng đến thời gian. Theo thuyết tương đối tổng quát, thời gian trôi chậm hơn ở những nơi có lực hấp dẫn mạnh hơn (hiện tượng giãn thời gian hấp dẫn). Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn Mặt Trăng yếu hơn Trái Đất. Do kích Mặt Trăng nhỏ hơn Trái Đất nhiều lần, lực hấp dẫn trên Mặt Trăng chỉ bằng 1/6 so với Trái Đất, khiến việc đi lại trên Mặt Trăng nhẹ nhàng hơn (nhưng cũng có thể khó khăn hơn). Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn giúp duy trì sự sống trên Trái Đất. Lực hấp dẫn giữ bầu khí quyển của Trái Đất không thoát ra không gian, cung cấp điều kiện cần thiết cho sự sống. Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn của Trái Đất không đồng đều. Lực hấp dẫn trên Trái Đất thay đổi tùy thuộc vào độ cao, mật độ địa chất, và vị trí trên bề mặt. Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn giữ các hành tinh trong quỹ đạo. Lực hấp dẫn của Mặt Trời giữ các hành tinh di chuyển theo quỹ đạo xung quanh nó, và tương tự, các mặt trăng quay quanh hành tinh. Ảnh: Pinterest. Hố đen có lực hấp dẫn cực kỳ mạnh. Hố đen là những vùng không-thời gian có lực hấp dẫn mạnh đến mức không gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra. Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn ảnh hưởng đến ánh sáng. Lực hấp dẫn của các vật thể lớn như hố đen có thể làm cong đường đi của ánh sáng (hiện tượng thấu kính hấp dẫn). Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn hình thành các thiên hà. Lực hấp dẫn tập hợp các ngôi sao, bụi, và khí lại với nhau để tạo thành các thiên hà trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Lực hấp dẫn và năng lượng tối. Trong khi lực hấp dẫn kéo vật chất trong vũ trụ lại gần nhau, năng lượng tối dường như làm tăng tốc sự giãn nở của vũ trụ. Đây một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ học hiện đại. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

