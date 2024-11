Loài vật được ví như 'hoá thạch sống', sở hữu 'con mắt thứ ba'

Trong bối cảnh sự tiến hóa đầy ngoạn mục của loài vật Tuatara (Sphenodon punctatus) - một trong những loài bò sát cổ xưa nhất hành tinh, vẫn sống sót và phát triển mạnh mẽ, sự tò mò của giới khoa học và công chúng không ngừng tăng lên. (Ảnh: Wikipedia) Được tìm thấy chủ yếu ở New Zealand, Tuatara không phải là loài thằn lằn thông thường mà là một đại diện duy nhất còn lại của dòng bò sát Rhynchocephalia, xuất hiện từ thời đại khủng long cách đây hơn 200 triệu năm.(Ảnh: iStock) Tuatara có ngoại hình đặc biệt với đầu to, mắt lớn và một hàng gai chạy dọc lưng, tạo nên sự khác biệt rõ ràng so với các loài bò sát hiện đại. Điều này làm cho chúng trở thành một “hoá thạch sống”, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa và sự thích nghi trong suốt hàng triệu năm.(Ảnh: iNaturalist) Loài Tuatara còn nổi bật bởi các đặc điểm sinh học độc đáo. Chúng có thể sống tới hơn 100 năm và có một quá trình phát triển chậm chạp. (Ảnh: Ryan Photographic) Đặc biệt, nhiệt độ cơ thể của Tuatara có thể giảm xuống mức thấp đáng ngạc nhiên so với các loài bò sát khác, cho phép chúng sống sót và phát triển trong các môi trường lạnh lẽo.(Ảnh: Wikidata) Tuy nhiên, sự tồn tại của Tuatara đang bị đe dọa bởi các yếu tố như mất môi trường sống và sự xuất hiện của các loài săn mồi không bản địa. Các chương trình bảo tồn đã được thực hiện để bảo vệ và phục hồi loài bò sát quý hiếm này, bao gồm việc tái định cư chúng trên các đảo không có các loài xâm hại.(Ảnh: New Zealand Herpetological Society) Tuatara không chỉ là một "chứng nhân sống sót từ thời kỳ khủng long", mà còn sở hữu một "con mắt thứ ba". Dù mắt đỉnh này không nhìn rõ hình ảnh, nó có vai trò trong định hướng và điều chỉnh nhịp sinh học.(Ảnh:Wikimedia Commons) Hiện nay, chỉ còn Tuatara sinh sống trong tự nhiên ở New Zealand. Thành tựu nhân giống thành công Tuatara tại vườn thú Chester, Anh quốc, mở ra cơ hội hiểu thêm về loài bò sát này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sinh vật quý hiếm này.(Ảnh: BBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật như bước ra từ truyện cổ tích, được ví "quý hơn vàng".

Trong bối cảnh sự tiến hóa đầy ngoạn mục của loài vật Tuatara (Sphenodon punctatus) - một trong những loài bò sát cổ xưa nhất hành tinh, vẫn sống sót và phát triển mạnh mẽ, sự tò mò của giới khoa học và công chúng không ngừng tăng lên. (Ảnh: Wikipedia) Được tìm thấy chủ yếu ở New Zealand, Tuatara không phải là loài thằn lằn thông thường mà là một đại diện duy nhất còn lại của dòng bò sát Rhynchocephalia, xuất hiện từ thời đại khủng long cách đây hơn 200 triệu năm.(Ảnh: iStock) Tuatara có ngoại hình đặc biệt với đầu to, mắt lớn và một hàng gai chạy dọc lưng, tạo nên sự khác biệt rõ ràng so với các loài bò sát hiện đại. Điều này làm cho chúng trở thành một “hoá thạch sống”, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa và sự thích nghi trong suốt hàng triệu năm.(Ảnh: iNaturalist) Loài Tuatara còn nổi bật bởi các đặc điểm sinh học độc đáo. Chúng có thể sống tới hơn 100 năm và có một quá trình phát triển chậm chạp. (Ảnh: Ryan Photographic) Đặc biệt, nhiệt độ cơ thể của Tuatara có thể giảm xuống mức thấp đáng ngạc nhiên so với các loài bò sát khác, cho phép chúng sống sót và phát triển trong các môi trường lạnh lẽo.(Ảnh: Wikidata) Tuy nhiên, sự tồn tại của Tuatara đang bị đe dọa bởi các yếu tố như mất môi trường sống và sự xuất hiện của các loài săn mồi không bản địa. Các chương trình bảo tồn đã được thực hiện để bảo vệ và phục hồi loài bò sát quý hiếm này, bao gồm việc tái định cư chúng trên các đảo không có các loài xâm hại.(Ảnh: New Zealand Herpetological Society) Tuatara không chỉ là một "chứng nhân sống sót từ thời kỳ khủng long", mà còn sở hữu một "con mắt thứ ba". Dù mắt đỉnh này không nhìn rõ hình ảnh, nó có vai trò trong định hướng và điều chỉnh nhịp sinh học.(Ảnh:Wikimedia Commons) Hiện nay, chỉ còn Tuatara sinh sống trong tự nhiên ở New Zealand. Thành tựu nhân giống thành công Tuatara tại vườn thú Chester, Anh quốc, mở ra cơ hội hiểu thêm về loài bò sát này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sinh vật quý hiếm này.(Ảnh: BBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật như bước ra từ truyện cổ tích, được ví "quý hơn vàng".