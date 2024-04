Loài thằn lằn kỳ lạ nhỏ bằng móng tay trước bờ vực tuyệt chủng

Tắc kè lá (Brookesia) là một chi thằn lằn nằm trong họ Tắc kè hoa (Chamaeleonidae). Chúng gồm những loài tắc kè hoa đặc hữu của đảo Madagascar, có kích thước rất nhỏ. Ảnh: Wikipedia.Với chiều dài từ đầu đến chót đuôi từ 25-30 mm khi trưởng thành, chúng được coi là những loài thằn lằn nhỏ nhất còn tồn tại trên thế giới. Ảnh: Sci.news.Các thành viên của chi Brookesia phần lớn có màu nâu, phù hợp với môi trường sống là thân cây gỗ hoặc nền đất có nhiều lá khô. Ảnh: Wikipedia.Môi trường sống ưa thích của tắc kè lá là vùng ven sông và các khu rừng nhiệt đới ít bị xáo trộn. Chúng hiếm khi hiện diện ở những nơi bị tác động nhiều bởi con người.Ảnh: Wikipedia.Hầu hết các loài tắc kè lá sống trong phạm vi rất nhỏ ở những khu vực khó tiếp cận, và do kích thước nhỏ và tính rụt rè, chúng ít được nghiên cứu so với các họ hàng lớn nổi tiếng hơn trong họ Tắc kè hoa. Ảnh: Marko VodeOs.Cho đến nay, trên 30 loài tắc kè lá đã được xác định. Nhiều loài trong đó mới chỉ được định danh từ thập niên 1990 trở lại đây. Ảnh: Wikipedia.Một số loài tắc kè lá đang tồn tại vẫn chưa được đặt tên khoa học do sự hạn chế trong công tác hậu cần dành cho các nhà nghiên cứu, dẫn đến khó khăn trong việc thu mẫu và nghiên cứu chuyên sâu. Ảnh: Madcham.de.Trên phương diện bảo tồn, tất cả các loài tắc kè lá nằm trong Phụ lục I và II của Công ước CITES, gồm những loài bị đe dọa tuyệt chủng do việc khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại. Ảnh: Madcham.de.Một số hình ảnh khác về những loài thằn lằn nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Madcham.de. Ảnh: Madcham.de. Ảnh: Madcham.de. Ảnh: Madcham.de. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

