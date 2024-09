Loài hổ lớn nhất tuyệt chủng 60 năm trước bất ngờ 'tái xuất'

Hổ Caspi, còn được gọi là hổ Turan hay hổ Ba Tư, là một trong những loài hổ lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất. (Ảnh: Wikipedia) Với tên khoa học là Panthera tigris virgata, loài hổ này từng sinh sống rộng rãi từ miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, miền bắc Iran, Lưỡng Hà, Caucasus quanh biển Caspi, qua Trung Á đến miền bắc Afghanistan và Tân Cương ở miền tây Trung Quốc.(Ảnh: BioLib) Hổ Caspi có kích thước lớn, dài khoảng ba mét và nặng hơn 136 kg. (Ảnh: BioLib) Chúng sống chủ yếu trong các khu rừng thưa thớt và ven sông, nơi có nguồn nước dồi dào và thảm thực vật phong phú. (Ảnh: BioLib) Hổ Caspi nổi bật với bộ lông dày và màu sắc đặc trưng, giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường tự nhiên.(Ảnh: Steam Community) Đáng tiếc, hổ Caspi đã tuyệt chủng vào những năm 1960 do môi trường sống bị phá hủy và các hoạt động săn bắt của con người. Việc mở rộng nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và săn bắn không kiểm soát đã làm giảm đáng kể số lượng cá thể hổ, dẫn đến sự biến mất hoàn toàn của loài này.(Ảnh: Tiger Facts) Hiện nay, có những nỗ lực nhằm hồi sinh loài hổ Caspi thông qua các chương trình tái thả hổ Amur (hổ Siberia), loài hổ có đặc điểm tương tự hổ Turan vào môi trường sống cũ của hổ Caspi. Chính quyền Kazakhstan đã khởi động chương trình này bằng cách đưa hai con hổ Amur từ Hà Lan về nước. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn và khôi phục lại sự đa dạng sinh học của khu vực.(Ảnh: Down To Earth) Việc làm này thể hiện trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ và duy trì sự cân bằng của thiên nhiên. Những nỗ lực hồi sinh loài hổ Caspi là minh chứng cho sự quyết tâm và hy vọng vào một tương lai bền vững trong việc bảo tồn động vật hoang dã.(Ảnh: LastDodo) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

