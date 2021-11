Loài ếch mới phát hiện đặc biệt nhất TG: Nuôi con đầy “dị thường”

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Newcastle và Bảo tàng Nam Australia gần đây đã xác định được một loài ếch túi mới tại Vườn quốc gia Wollumbin ở phía bắc New South Wales, Australia. Loài ếch mới được đặt tên là Assa wollumbin sp.nov. Chúng rất đặc biệt so với những họ hàng của mình. Thâm chí, nó còn “dị” hơn cả những đồng loại được biết đến với chuyện đẻ trứng và nuôi con trên lưng.Ếch Assa wollumbin sp.nov đẻ trứng trên nền rừng nhiệt đới chứ không phải dưới nước. Ếch bố sau đó sẽ nằm lên những quả trứng trong vòng 6 ngày cho tới khi nòng nọc con được nở ra. Ngay sau đó, những con nòng nọc sẽ chui vào các túi nhỏ trên chân của bố mình và ở đó cho tới khi phát triển hoàn thiện thành ếch con có chân. Loài này có kích thước rất nhỏ chỉ tầm 1,6cm và được tìm thấy trên một ngọn núi biệt lập ở Vườn quốc gia Wollumbin. Quy mô dân số nhỏ khiến loài ếch này dễ bị tổn thương hơn trước tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy chính quyền New South Wales đã nhanh chóng vào cuộc để bảo vệ môi trường sống của chúng. Dù quý hiếm và mới được phát hiện nhưng ngay lập tức chúng đã lọt vào danh sách 1 trong 9 loài ếch có nguy cơ bị tuyệt chủng sau thảm họa cháy rừng cách đây hơn một năm ở Úc và được cho là đang cực kỳ nguy cấp. Đầu năm nay, các nhà khoa học tại Việt Nam cũng công bố phát hiện và mô tả ba loài ếch cây mới gồm Rhacophorus vanbanicus, Zhangixalus franki và Zhangixalus jodiae tại Lào Cai và Hà Giang. Loài ếch đầu tiên được phát hiện là Ếch cây văn bàn Rhacophorus vanbanicus Kropachev, Orlov, Ninh, and Nguyen, 2019. Loài mới được đặt tên theo địa điểm thu mẫu chuẩn tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ở độ cao 900m. Loài ếch này sinh sống trong sinh cảnh rừng thường xanh trên núi đá độ ẩm cao với sương mù và mưa phùn xuất hiện thường xuyên. Đây là loài ếch có kích thước trung bình với chiều dài cơ thể ở cá thể đực trưởng thành khoảng 34,8 mm, chiều rộng đầu nhỏ hơn chiều dài đầu. Loài ếch thứ hai được phát hiện gần đây là Ếch cây jô-đi Zhangixalus jodiae Nguyen, Ninh, Orlov, Nguyen, and Ziegler, 2020. Tên loài mới được đặt theo tên của Tiến sĩ Jodi Rowley - Bảo tàng Úc với những đóng góp xuất sắc của bà trong việc nghiên cứu về phân loại lưỡng cư ở Châu Á. Loài thứ ba mới được phát hiện là Ếch cây frank - Zhangixalus franki Ninh, Nguyen, Orlov, Nguyen, and Ziegler, 2020. Tên loài mới được đặt theo tên của cố Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ thú y, nhà bảo tồn lưỡng cư Frank Mutschmann người Đức để vinh danh và ghi nhận sự hỗ trợ của ông đối với các dự án nghiên cứu và bảo tồn động vật lưỡng cư ở Việt Nam. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

