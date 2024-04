Loài động vật sở hữu ‘vũ khí’ khiến rắn sợ phát khiếp

Ngỗng không chỉ là loài động vật có thể chế biến nhiều món ăn ngon trên bàn ăn mà còn là một đối thủ đáng gờm đối với rắn. Sức chiến đấu của ngỗng đến từ khả năng sử dụng mỏ dẹt có răng cưa và răng cưa ở lưỡi để tấn công khi cảm thấy đe dọa. Khi tấn công, ngỗng vỗ cánh và di chuyển nhanh, tạo ra một vòng tròn bảo vệ lãnh thổ của mình. Một trong những lý do khiến rắn sợ ngỗng là do phân của chúng, có khả năng chứa vi sinh vật Cryptosporidium, gây tiêu chảy và đau bụng ở rắn, thậm chí có thể gây tử vong. Mùi đặc biệt từ phân ngỗng có thể gây khó chịu về thể chất và ảnh hưởng đến hệ thần kinh của rắn. Sự kết hợp giữa khả năng tấn công của ngỗng và hiệu quả của phân ngỗng khiến cho rắn coi thường và sợ hãi. Nhiều vùng nông thôn sử dụng phân ngỗng để xua đuổi rắn, và tính hung dữ của ngỗng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc này. Tuy nhiên, phân ngỗng chỉ là cách đuổi rắn tự nhiên và không thể diệt trừ hoàn toàn chúng. Do đó, người dân cần thực hiện các biện pháp bảo vệ khác để đảm bảo an toàn cho bản thân. Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

