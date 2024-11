Loài cá độc nhất vô nhị, bụng chứa đầy 'kim cương đen' quý giá

Cá tầm sông Dương Tử (Acipenser dabryanus), một loài cá đặc hữu của Trung Quốc, đã rơi vào tình trạng tuyệt chủng hoàn toàn trong tự nhiên do ảnh hưởng của con đập Tam Hiệp và các hoạt động khai thác quá mức. (Ảnh: Thumbnails Summary) Loài động vật này từng được coi là "báu vật" của sông Dương Tử, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao nhờ trứng cá muối - một loại thực phẩm xa xỉ. Theo Pleasurewine, trứng cá tầm "kim cương đen" ở Trung Quốc có giá khoảng 110 triệu VND cho một kg, theo Pleasurewine. (Ảnh: CAFEF) Trước đây, cá tầm sông Dương Tử sống chủ yếu ở lưu vực sông Dương Tử và các nhánh chính của sông.(Ảnh: iNaturalist) Tuy nhiên, sự suy giảm môi trường sống và khai thác quá mức đã đẩy loài cá này vào nguy cơ tuyệt chủng.(Ảnh: IUCN Red List of Threatened Species) Mặc dù đã có những nỗ lực bảo tồn như thả cá về tự nhiên và cấm đánh bắt cá trên sông Dương Tử, nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy cá tầm sông Dương Tử đang sinh sản trong tự nhiên. (Ảnh:IUCN Red List of Threatened Species) Tuy nhiên, việc nuôi nhốt cá tầm đã mở ra ngành thủy sản sinh lời lớn cho Trung Quốc, trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu trứng cá muối quan trọng nhất thế giới.(Ảnh: World Sturgeon Conservation Society) Trung Quốc vẫn đang tiếp tục các nỗ lực bảo tồn, duy trì lệnh cấm đánh bắt cá và thả giống cá tầm nhằm xây dựng lại quần thể cá tầm Dương Tử trong tự nhiên. (Ảnh: CAFEF) Tuy nhiên, nếu không quản lý bền vững và thực hiện các cam kết bảo tồn, tình trạng mất mát thiên nhiên sẽ ngày càng nghiêm trọng.(Ảnh: CAFEF) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

Cá tầm sông Dương Tử (Acipenser dabryanus), một loài cá đặc hữu của Trung Quốc, đã rơi vào tình trạng tuyệt chủng hoàn toàn trong tự nhiên do ảnh hưởng của con đập Tam Hiệp và các hoạt động khai thác quá mức. (Ảnh: Thumbnails Summary) Loài động vật này từng được coi là "báu vật" của sông Dương Tử, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao nhờ trứng cá muối - một loại thực phẩm xa xỉ. Theo Pleasurewine, trứng cá tầm "kim cương đen" ở Trung Quốc có giá khoảng 110 triệu VND cho một kg, theo Pleasurewine. (Ảnh: CAFEF) Trước đây, cá tầm sông Dương Tử sống chủ yếu ở lưu vực sông Dương Tử và các nhánh chính của sông.(Ảnh: iNaturalist) Tuy nhiên, sự suy giảm môi trường sống và khai thác quá mức đã đẩy loài cá này vào nguy cơ tuyệt chủng .(Ảnh: IUCN Red List of Threatened Species) Mặc dù đã có những nỗ lực bảo tồn như thả cá về tự nhiên và cấm đánh bắt cá trên sông Dương Tử, nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy cá tầm sông Dương Tử đang sinh sản trong tự nhiên. (Ảnh:IUCN Red List of Threatened Species) Tuy nhiên, việc nuôi nhốt cá tầm đã mở ra ngành thủy sản sinh lời lớn cho Trung Quốc, trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu trứng cá muối quan trọng nhất thế giới.(Ảnh: World Sturgeon Conservation Society) Trung Quốc vẫn đang tiếp tục các nỗ lực bảo tồn, duy trì lệnh cấm đánh bắt cá và thả giống cá tầm nhằm xây dựng lại quần thể cá tầm Dương Tử trong tự nhiên. (Ảnh: CAFEF) Tuy nhiên, nếu không quản lý bền vững và thực hiện các cam kết bảo tồn, tình trạng mất mát thiên nhiên sẽ ngày càng nghiêm trọng.(Ảnh: CAFEF) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.