Xuất hiện iPhone 14 Pro Max màu tím mộng mơ nhìn là mê mẩn

Concept iPhone 14 Pro Max màu tím mới đây đã xuất hiện khiến các iFan đứng ngồi không yên. Hình ảnh cho thấy mẫu iPhone cao cấp mới này không có nhiều thay đổi về thiết kế so với người tiền nhiệm, iPhone 13 Pro Max. Máy vẫn có thiết kế vuông vức, cụm camera sau 3 ống kính. Đặc biệt là màn hình đục lỗ dấu chấm than trên màn hình trước của máy, trong đó một lỗ cho camera selfie và một lỗ hình viên thuốc cho cụm cảm biến Face ID. Giống như iPhone 13 Pro Max, phiên bản kế nhiệm cũng đi kèm tấm nền ProMotion OLED 120 Hz. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ có tỷ lệ hiển thị 20:9 thay vì 19,5:9, điều này sẽ tạo ra một sự thay đổi nhỏ về độ phân giải trên màn hình của máy. Có một chi tiết khá thú vị khác trên màn hình của iPhone 14 Pro Max chính là nó sẽ có kích thước 6,69 inch, tăng nhẹ so với 6,68 inch dựa trên báo cáo từ nhà phân tích Ross Young mô tả gần đây. Phiên bản cao cấp nhất của iPhone 14 sắp ra mắt sẽ sở hữu chip A16 Bionic mới nhất. Mô-đun máy ảnh ở mặt sau cũng dày hơn do cảm biến chính được nâng cấp lên 48MP thay vì 12MP như của iPhone đời trước. Bản màu tím nếu thực sự được Apple ra mắt có lẽ sẽ trở thành một trong những màu hút khách nhất của mẫu iPhone mới năm nay. Vài tháng nữa, Apple mới chính thức tung “gia đình” iPhone 14 nhưng đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh chúng. iPhone 14 sẽ có bốn phiên bản mang tên mã D27, D28, D73 và D74. Trong đó, D27 và D28 có kích thước màn hình 6,1 inch và 6,7 inch, được cho là iPhone 14 và iPhone 14 Max. Còn D73 và D74 là 14 Pro và 14 Pro Max.Dòng iPhone 14 Pro sẽ có camera chính với độ phân giải 48 megapixel cùng khả năng quay phim 8K. Còn hai bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng camera 12 megapixel giống thế hệ trước. Cổng Lightning trên iPhone 14 Pro cũng sẽ được nâng cấp tốc độ cao hơn. Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, thế hệ iPhone 14 mới được trang bị tính năng kết nối vệ tinh, hỗ trợ thiết bị có thể gọi điện, nhắn tin trong trường hợp khẩn cấp mà không cần sóng di động. Nhiều năm qua, về cơ bản Apple vẫn giữ nguyên giá công bố của dòng iPhone. Trong đó, iPhone bản mini được bán từ 699 USD, bản tiêu chuẩn 799 USD, còn hai bản Pro và Pro Max khởi điểm từ 999 USD và 1099 USD. Thế hệ iPhone 14, dự kiến trình làng tháng 9, sẽ vẫn có bốn model, trong đó hai phiên bản thuộc dòng Pro được cho là sẽ nâng cấp mạnh về thiết kế, cấu hình và camera nên Apple quyết định tăng giá sản phẩm của mình. Phone 14 bản tiêu chuẩn có giá không đổi là từ 799 USD. Apple sẽ khai tử phiên bản mini và thay bằng iPhone 14 Max với giá khởi điểm 899 USD. 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được nâng lên thành 1.099 USD và 1.199 USD, cao hơn thế hệ 13 Pro là 100 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

