iPhone 14 Series có thể tăng giá chóng mặt, nhưng cực xứng đáng!

Mới đây, các doanh nghiệp bao gồm chi nhánh sản xuất chip của Samsung và nhà sản xuất chip cho iPhone 14 là TSMC đã thực hiện các biện pháp tăng giá chip Apple thiết kế chip nhưng lại sản xuất hàng loạt tại Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan. Chip A16 Bionic dự kiến cung cấp sức mạnh cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được sản xuất dựa trên quy trình 5nm của TSMC. Nguyên nhân tăng giá được cho là do một loạt thách thức kinh tế như nguồn cung do đại dịch gây ra, chi phí năng lượng tăng do xung đột Nga - Ukraine và sự suy yếu của đồng yen. Bên cạnh đó, công ty hóa chất Nhật Bản - Showa Denko K.K. dự kiến sẽ tăng giá các nguyên liệu chế tạo chip thiết yếu vì công ty phải đối mặt với một loạt thách thức kinh tế như vấn đề nguồn cung do Covid gây ra, chi phí năng lượng tăng do xung đột Ukraine và đồng yên suy yếu. Theo các báo cáo, chi phí sản xuất cho các nhà sản xuất chip đã tăng từ 20 - 30% trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm thiết bị, vật liệu xây dựng, hóa chất, khí đốt và đĩa bán dẫn. Do đó, giá chip có thể tăng tới 20%. Không những thế, sau khi tăng 20% vào năm ngoái, TSMC có kế hoạch tăng giá tới 8% trong năm nay. Apple sẽ phải chịu chi phí này và có thể tăng giá cho các sản phẩm của mình. Apple khó có khả năng tự gánh chịu chi phí, vì vậy họ muốn khách hàng chia sẻ một phần mức tăng này. Kết quả là iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch) sẽ đắt hơn so với tiền nhiệm của chúng. Theo nhà phân tích Mark Gurman, sự thiếu hụt chip “đã làm tăng đáng kể chi phí sản xuất và vận chuyển các thành phần”. Do đó, Apple có thể đã quyết định dành A16 cho các mẫu iPhone Pro có lợi nhuận cao hơn để giúp cân bằng chi phí và không đẩy giá bán quá cao sang người tiêu dùng. Loạt iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được cho là sẽ có thiết kế mới với các đường cắt hình viên thuốc và đục lỗ trên màn hình để hỗ trợ công nghệ Face ID và camera trước. Các mẫu này cũng đi kèm camera 48 MP. Ngoài ra, chúng cũng đi kèm chip A16 Bionic, trong khi iPhone 14 (6,1 inch) và iPhone 14 Plus (6,7 inch) có thể tiếp tục gắn bó với chip A15 Bionic vào năm ngoái. Các thông số kỹ thuật khác của iPhone 14 Pro và Pro Max được rò rỉ bao gồm tùy chọn lưu trữ từ 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB cùng RAM 8 GB. Về dung lượng pin, iPhone 14 Pro là 3.200 mAh và iPhone 14 Pro Max là 4.323 mAh, lớn hơn dòng iPhone 13 Pro và Pro Max khi dung lượng pin của chúng lần lượt là 3.095 mAh và 4.352 mAh. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

