Lộ màu mới trên iPhone 14 Pro: Độc lạ chưa từng có!

Nguồn tin từ 9to5mac vừa xác nhận rằng, iPhone 14 Pro sẽ có 5 tùy chọn màu sắc. Bên cạnh màu xanh lá, bạc, vàng và xám đã biết trước đó, sẽ có thêm màu tím vô cùng độc lạ. Các phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ có 6 tùy chọn màu sắc, bao gồm xanh lá, tím, xanh lam, đen, trắng và đỏ. Một nguồn tin khác còn tiết lộ thêm Apple đã cố gắng sử dụng vật liệu titan cho khung của các mẫu iPhone 14 Pro, tuy nhiên hãng cuối cùng đã quyết định quay trở lại với vật liệu thép không gỉ như thế hệ trước. Bên cạnh đó, Apple cũng có ý định giữ nguyên các mức dung lượng lưu trữ như năm ngoái và tăng khả năng sạc nhanh của thiết bị lên 30W - tăng từ mức giới hạn 27W của tiền nhiệm.Hai phiên bản iPhone 14 Pro cũng sẽ được trang bị con chip A16 hoàn toàn mới, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn dùng chip A15 tương tự iPhone 13. Đây có thể là một trong những khác biệt lớn nhất giữa iPhone Pro và iPhone thường. Trước đây, tất cả iPhone - từ iPhone SE đến iPhone Pro Max đắt nhất đều sử dụng cùng một chip A-series Bionic, mang lại hiệu suất gần như giống hệt nhau. Rõ ràng, chip A15 vẫn nhanh hơn những chip Android mạnh nhất của Qualcomm. Nhưng khi so sánh giữa A16 Bionic và A15 Bionic, con chip 1 năm tuổi sẽ bị lép vế hơn. Theo các tin đồn, cặp iPhone 14 Pro sẽ sử dụng một vết cắt “đục lỗ” và “viên thuốc” cho camera trước và cảm biến Face ID. Thiết kế này sẽ có phần tinh tế, lạ mắt và chiếm ít diện tích màn hình hơn Dòng iPhone 13 đều sử dụng màn hình OLED nhưng chỉ có cặp iPhone 13 Pro được tích hợp tính năng ProMotion. Tính năng này mang đến cho màn hình tốc độ làm mới 120Hz, cho trải nghiệm mượt mà hơn khi chơi game vượt quá tốc độ 60 khung hình/ giây. Sự khác biệt đó dự kiến sẽ còn tồn tại trong thế hệ tiếp theo, nhưng iPhone 14 Pro cũng sẽ lần đầu tiên có màn hình luôn bật. Đây là tính năng đã có trên nhiều điện thoại Android (và cả Apple Watch), cho phép hiển thị các thông tin như thời gian và thông báo ngay cả khi điện thoại tắt màn hình. Đối với iPhone 14 Pro, màn hình luôn bật thậm chí còn gồm cả hình nền. Vì vậy, bạn có thể nhận được các tiện ích màn hình khóa iOS 16 tương tự - chỉ ở độ sáng mờ hơn. Zoom quang học 3x cho đến nay chỉ dành riêng cho iPhone Pro và điều đó sẽ không thay đổi với “gia đình” iPhone 14. Ống kính này cho phép iFan chụp ảnh zoom rõ nét hơn so với iPhone giá phải chăng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

