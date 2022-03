Lộ hình ảnh iPhone 14 Pro camera lồi nhưng vẫn "sang xịn mịn"

Mới đây, concept người kế nhiệm iPhone 13 Pro đã được nhà thiết kế đồ hoạ Parvez Khan đăng tải dưới dạng 3 chiều. iPhone 14 Pro ra mắt năm nay được kỳ vọng là màn “lột xác” ấn tượng nhất trong lịch sử iPhone. Hình ảnh concept cho thấy, ịPhone 14 Pro sẽ có nhiều thay đổi lớn như đi cùng màn hình đục lỗ, cụm camera lồi. Mặt trước là màn hình đục lỗ, đây sẽ là nơi chứa Face ID và camera selfie. Phần viền xung quanh màn hình cũng rất mỏng, các cạnh của thiết bị được vát phẳng. Tuy nhiên các nút bấm tăng giảm âm lượng đã được thiết kế lại trông tròn và nhỏ hơn chứ không còn là một dải dài như các mẫu iPhone hiện tại. Hình ảnh cho thấy iPhone 14 Pro sẽ có cụm camera lồi, do đó suy đoán về việc điện thoại đi cùng cảm biến 48MP là hoàn toàn có thể. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi chiếc iPhone mới của Apple sở hữu máy ảnh có độ phân giải cao như vậy. Không chỉ vậy Apple còn tiết lộ các mẫu iPhone mới này sẽ có khả năng quay video 8K. iPhone 14 Pro còn được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều màu sắc tươi trẻ hơn với iệu ứng chuyển sắc với khung viền vàng nổi bật. Một số nguồn tin còn cho rằng, các mẫu iPhone mới sẽ đi cùng tấm nền màn hình LTPO OLED đục lỗ do Samsung và LG cung cấp. Tuy nhiên, đây chỉ là những đồn đoán do đó chúng ta cần chờ thông tin chính thức từ Apple. Chuyên gia Ming Chi Kuo cũng cho rằng, Apple sẽ sử dụng cụm camera mới, lồi hơn trên iPhone 14 Pro và Pro Max, trong đó camera chính có độ phân giải 48MP, thay thế camera 12MP trên phiên bản tiền nhiệm. Đường chéo trên mô-đun 48MP dài hơn 25 đến 35%, chiều cao của ống kính 7P tăng từ 5 đến 10% so với iPhone 13 Pro. Ngoài ra, iPhone 14 Pro được cho là có kích thước ngang 71,45mm, cao 147,46mm và dầy 7,85mm; màn hình 120Hz; giữ nguyên thiết kế phẳng trên iPhone 13 Pro. iPhone thế hệ mới được cho là có bốn phiên bản, dự kiến được công bố trong tháng 9. Trong đó, iPhone 14 và 14 Pro dùng màn hình 6,1 inch, còn 14 Max và 14 Pro Max là 6,7 inch. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

Mới đây, concept người kế nhiệm iPhone 13 Pro đã được nhà thiết kế đồ hoạ Parvez Khan đăng tải dưới dạng 3 chiều. iPhone 14 Pro ra mắt năm nay được kỳ vọng là màn “lột xác” ấn tượng nhất trong lịch sử iPhone. Hình ảnh concept cho thấy, ịPhone 14 Pro sẽ có nhiều thay đổi lớn như đi cùng màn hình đục lỗ, cụm camera lồi. Mặt trước là màn hình đục lỗ, đây sẽ là nơi chứa Face ID và camera selfie. Phần viền xung quanh màn hình cũng rất mỏng, các cạnh của thiết bị được vát phẳng. Tuy nhiên các nút bấm tăng giảm âm lượng đã được thiết kế lại trông tròn và nhỏ hơn chứ không còn là một dải dài như các mẫu iPhone hiện tại. Hình ảnh cho thấy iPhone 14 Pro sẽ có cụm camera lồi, do đó suy đoán về việc điện thoại đi cùng cảm biến 48MP là hoàn toàn có thể. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi chiếc iPhone mới của Apple sở hữu máy ảnh có độ phân giải cao như vậy. Không chỉ vậy Apple còn tiết lộ các mẫu iPhone mới này sẽ có khả năng quay video 8K. iPhone 14 Pro còn được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều màu sắc tươi trẻ hơn với iệu ứng chuyển sắc với khung viền vàng nổi bật. Một số nguồn tin còn cho rằng, các mẫu iPhone mới sẽ đi cùng tấm nền màn hình LTPO OLED đục lỗ do Samsung và LG cung cấp. Tuy nhiên, đây chỉ là những đồn đoán do đó chúng ta cần chờ thông tin chính thức từ Apple. Chuyên gia Ming Chi Kuo cũng cho rằng, Apple sẽ sử dụng cụm camera mới, lồi hơn trên iPhone 14 Pro và Pro Max , trong đó camera chính có độ phân giải 48MP, thay thế camera 12MP trên phiên bản tiền nhiệm. Đường chéo trên mô-đun 48MP dài hơn 25 đến 35%, chiều cao của ống kính 7P tăng từ 5 đến 10% so với iPhone 13 Pro. Ngoài ra, iPhone 14 Pro được cho là có kích thước ngang 71,45mm, cao 147,46mm và dầy 7,85mm; màn hình 120Hz; giữ nguyên thiết kế phẳng trên iPhone 13 Pro. iPhone thế hệ mới được cho là có bốn phiên bản, dự kiến được công bố trong tháng 9. Trong đó, iPhone 14 và 14 Pro dùng màn hình 6,1 inch, còn 14 Max và 14 Pro Max là 6,7 inch. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.