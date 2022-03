Hé lộ nâng cấp đáng gờm trên iPhone 14 Pro khiến iFan háo hức

iPhone 14 Pro được cho là sẽ loại bỏ notch, nhưng đừng trông chờ nó sẽ trông như những chiếc điện thoại Android tuyệt đẹp đang có trên thị trường. Apple nhiều khả năng thay thế notch bằng...2 phần khoét riêng biệt trên đỉnh màn hình: một phần khoét hình viên thuốc con nhộng để chứa cụm Face ID, và phần khoét còn lại trông như nốt ruồi để chứa camera selfie. Theo một số tin đồn, kích cỡ thực tế của bộ đôi iPhone 14 Pro năm nay sẽ chỉ có thay đổi nhỏ so với cặp iPhone 13 Pro năm ngoái. Với kích thước 147,46 x 71,45 x 7,85mm, iPhone 14 Pro sẽ cao và dày hơn một chút so với người tiền nhiệm - iPhone 13 Pro (có màn hình 6,1 inch). Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max sẽ giảm một chút chiều cao và chiều rộng tổng thể của iPhone 13 Pro Max (màn hình 6,7 inch), giảm xuống 160,7 x 77,58mm từ 160,8 x 78,1mm tương ứng. Thêm vào đó, bề dày từ 7,7mm cũng dự kiến tăng lên 7,85mm, có thể cho phép Apple bổ sung dung lượng pin trên hai mẫu iPhone Pro. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có camera sau lồi lên nổi bật hơn so với những phiên bản năm ngoái, mang lại độ dày tổng thể lên đến 12,02mm (cặp iPhone 13 Pro có độ dày lên tới 11,45mm). iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max năm nay được hy vọng nâng lên RAM 8GB. Cặp iPhone 14 Pro sẽ được ưu ái tích hợp con chip A16 Bionic mới và nhanh hơn – được sản xuất trên quy trình 4nm tiết kiệm năng lượng. Cặp iPhone Pro năm nay cũng sẽ có thiết lập camera sau đáng mơ ước, bao gồm camera chính 48MP với khả năng quay video 8K. Khả năng kết nối vệ tinh cũng được kỳ vọng có trên bộ đôi iPhone 14 Pro. Một số báo cáo trước đây nói rằng Apple có thể thay camera chính 12MP trên iPhone 14 Pro bằng camera 48MP sắc nét hơn. Tuy nhiên, cảm biến vân tay Touch ID có thể bị trì hoãn cho tới iPhone 15 Series năm sau. iPhone 14 Pro sẽ tiếp tục sở hữu độc quyền màn hình ProMotion 120Hz, cho trải nghiệm vuốt mượt mà hơn. Chúng ta cũng sẽ thấy iPhone 14 Pro và Pro Max có ống kính zoom quang học 3x, trong khi iPhone 14 thường chỉ có zoom kỹ thuật số. Dự đoán, giá bán của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được giữ nguyên, lần lượt khởi điểm ở mức 999 USD (tương đương 22,84 triệu đồng) và 1099 USD (khoảng 25,12 triệu đồng). Bộ bốn iPhone 14 dự kiến được công bố trong tháng 9 tới đây. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

