Lộ diện siêu quái thú từ “quê hương ma cà rồng", chuyên gia kinh ngạc

Một loài quái thú chưa từng được biết đến đã được khai quật tại địa danh nổi tiếng Transylvania ở Romania. Transylvania không chỉ nổi tiếng với những truyền thuyết về ma cà rồng. Xa xưa hơn hàng chục triệu năm, lưu vực Hațeg của Transylvania từng là một hòn đảo giữa siêu đại dương Tethys, nơi có những quái thú khổng lồ ngự trị. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Verónica Díez Díaz từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên thuộc Viện nghiên cứu tiến hóa và đa dạng sinh học Leibniz (Đức) đã tìm thấy tại đây hóa thạch của một loài thằn lằn hộ pháp (Titanosaurus) mới. Theo Sci-News, con quái thú vừa được khai quật giữa "lãnh địa ma cà rồng" được đặt danh pháp là Uriash kadici, một loài mới của họ Lithostrotia, một nhóm thằn lằn hộ pháp. Thằn lằn hộ pháp là dòng dõi có kích thước lớn nhất của gia tộc khủng long chân thằn lằn (Sauropoda), cơ thể có thể dài hàng chục mét, nặng hàng chục tấn và là sinh vật trên cạn to lớn nhất mọi thời đại. Chúng là những sinh vật ăn cỏ hiền lành với chiếc cổ rất dài, đuôi dài và thô, 4 chân to như cột đình và thân hình nặng nề. Tuy nhiên, quái thú Transylvania có kích thước tương đối nhỏ so với các thằn lằn hộ pháp khác: Dài 12 m và nặng khoảng 5-8 tấn khi còn sống. Mặc dù vậy, nó cũng to lớn hơn hẳn kích thước trung bình của một con voi. Uriash kadici đứng thứ nhì về kích thước trong số các loài thằn lằn hộ pháp khác từng được tìm thấy ở châu Âu, chỉ thua Abditosaurus (với ước tính nặng 14 tấn và dài 17,5 m). Các con thằn lằn hộ pháp lớn nhất - nặng 60-70 tấn - thường được tìm thấy ở châu Mỹ, phổ biến nhất là khu vực Argentina. Nhưng điều đặc biệt ở quái thú Transylvania là nó phá vỡ cái gọi là "quy tắc đảo" trong thế giới sinh vật. Hațeg là một hòn đảo khiêm tốn nên lẽ ra các sinh vật sống ở đó phải nhỏ bé hơn động vật cùng dòng họ ở lục địa. Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Journal of Systematic Palaeontology, loài quái thú mới cũng có nguồn gốc sâu xa ở siêu lục địa phía Nam Gondwana, là vùng đất sau này tan rã thành châu Đại Dương, châu Nam Cực, Nam Mỹ và tiểu lục địa Ấn Độ ngày nay. Ước tính nó sống khoảng 70 triệu năm trước, tức thuộc giai đoạn gần cuối kỷ Phấn Trắng, cũng là thời kỳ hoàng kim của khủng long. Mời độc giả xem thêm video "Loài quái thú khổng lồ từ quê hương Dracula"

