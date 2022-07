Lộ chi tiết mới trên iPhone 14 Pro khiến người dùng "phẫn nộ"

Theo các tin đồn, chỉ có cặp iPhone 14 Pro năm nay được tích hợp chip A16 Bionic mới. Trong khi đó, iPhone 14/ iPhone 14 Max giá phải chăng hơn sẽ chỉ dùng chip A15 Bionic. Nếu tin đồn này chính xác, nó sẽ khiến các iFan vô cùng phẫn nộ bởi những người mua iPhone 14 và iPhone 14 Max rẻ hơn sẽ sử dụng cùng một con chip đang được sử dụng trên bộ tứ iPhone 13 trong năm nay. Vì vậy chẳng khác nào họ mua một chiếc điện thoại được cung cấp bởi chip cũ nhưng vẫn phải trả nhiều tiền hơn. Mặc dù A15 Bionic là một con chip tuyệt vời, nhưng việc trả giá đắt hơn cho một thiết bị sử dụng chip cũ là điều gây bức xúc. Nhiều nguồn tin cho rằng, để phân biệt các phiên bản giá phải chăng với những chiếc iPhone Pro năm nay, bên cạnh camera tốt hơn và màn hình ProMotion với tốc độ làm mới 120Hz, cặp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ bỏ "tai thỏ" mà thay bằng viên thuốc. Được biết, chip A16 Bionic sẽ sử dụng nút quy trình 5nm thế hệ thứ ba của TSMC có tên là N4P. So với quy trình 5nm - N5, N4P sẽ giúp hiệu suất tăng 11% và cải thiện 22% về hiệu suất năng lượng cho A16 Bionic so với A14 Bionic. Apple thường không sử dụng cùng một nút quy trình trong ba năm liên tiếp nhưng hãng đã làm như vậy với các thành phần 5nm của TSMC. A14 Bionic được sản xuất bởi TSMC bằng cách sử dụng nút 5nm thế hệ đầu tiên trong khi A15 Bionic được sản xuất bằng nút 5nm thế hệ thứ hai. A16 Bionic sẽ được sản xuất bằng cách sử dụng nút 5nm thế hệ thứ ba mới. Trong khi tất cả các mẫu iPhone 14 đều sẽ có RAM 6GB, chỉ có các mẫu iPhone Pro sử dụng phiên bản LPDDR5 nhanh hơn Số nút xử lý càng thấp, số lượng bóng bán dẫn bên trong chip càng lớn. Và việc số lượng bóng bán dẫn của chip càng cao thì chip càng mạnh và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, chip mới và RAM LPDDR5 nhanh hơn còn giúp nâng cao hiệu suất của bộ đôi iPhone 14 Pro lên rất nhiều. Cặp iPhone 14 Pro (hoặc cả iPhone 14) còn được nâng cấp lên modem Qualcomm Snapdragon X65. Modem này hỗ trợ tốc độ cao nhất lên tới 10Gbps. Ngoài ra, chip modem mới sẽ có khả năng khóa tín hiệu tốt hơn và sẽ sử dụng ít pin hơn. Các tin đồn mới đây cho thấy, iPhone 14 sẽ có giá khởi điểm 799 USD, iPhone 14 Max có giá khởi điểm 899 USD, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt là 1.099 USD và 1.199 USD. Như vậy, loạt iPhone 14 sẽ có giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của loạt iPhone 13 ra mắt vào năm ngoái. Theo các thông tin bị rò rỉ trước đó, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Pro sẽ cùng có màn hình 6,1-inch, còn bộ đôi iPhone 14 Max và 14 Pro Max sẽ cùng có màn hình 6,7-inch. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

