Rò rỉ mô hình iPhone 14 tại Việt Nam: Có như mong đợi?

Dự kiến iPhone 14 sẽ được Apple ra mắt vào ngày 13/9 tới đây. tuy nhiên, bốn mô hình được cho là của sản phẩm này đã xuất hiện tại Việt Nam. Những mô hình này được sử dụng cho các nhà sản xuất linh kiện như ốp lưng hay miếng dán màn hình. Theo một số chia sẻ, độ chính xác của chúng thường trên 90%. Apple được cho là sẽ cho ra mắt 4 model iPhone mới gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Phiên bản iPhone mini được cho sẽ bị khai tử do doanh số không khả quan. Apple sẽ lần đầu tiên cho ra mắt một phiên bản iPhone 14 Max với kích thước màn hình tương đương 14 Pro Max nhưng cấu hình thấp hơn. 2 phiên bản Pro được trang bị 3 camera còn 2 phiên bản thường sẽ có camera kép đặt chéo nhau. Thiết kế của những chiếc iPhone 14 sẽ không khác quá nhiều so với thế hệ iPhone 13, khung viền vát phẳng, kích thước cụm camera tương đương iPhone 14 vẫn có cạnh phải vẫn là nút nguồn. Cạnh bên trái là nút tăng giảm âm lượng và tiếp tục sử dụng cổng sạc lightning và loa ngoài. iPhone 14 Pro có thiết kế gần như không khác biệt so với iPhone 13 Pro Max ở mặt sau. Sản phẩm vẫn có cụm camera lớn, mặt lưng kính sần và logo chính giữa.Tuy nhiên, các ống kính được làm lồi hơn đáng kể so với thế hệ trước. Một điểm thay đổi được nhiều nguồn tin nhắc tới là "tai thỏ" trên iPhone mới. Thiết kế Notch tồn tại từ iPhone X tới nay có thể được thay thế bằng cụm cảm biến và camera được sắp đặt giống với chữ "i". Tuy nhiên, cụm chữ "i" dường như chỉ tồn tại trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Đối với iPhone 14 và chiếc iPhone 14 chưa rõ tên còn lại vẫn giữ thiết kế tai thỏ nhưng thu nhỏ hơn so với các thế hệ trước Theo một số tin đồn, iPhone 14 Pro sẽ nhận được nhiều nâng cấp về camera, bao gồm ống kính Wide 48 megapixel được đồn đại trên camera sau hỗ trợ quay video 8K. Camera trước được nâng cấp với khả năng lấy nét tự động, tăng zoom quang học, cảm biến tăng cường ổn định hình ảnh động, chế độ macro, chế độ cinematic, quay video ProRes và hơn thế nữa. iPhone 14 Pro sẽ có dung lượng pin lớn hơn cả hai phiên bản iPhone trước đó. Cùng theo nhiều nguồn tin, nhờ vào hệ điều hành IOS 16, iPhone 14 sẽ được hỗ trợ các tính năng như: chế độ hiển thị luôn bật, hiển thị thời gian, ngày tháng và các tiện ích trên màn hình khóa mới... iPhone 14 Pro dự kiến sẽ sử dụng modem Snapdragon X65 mới của Qualcomm để cải thiện hiệu suất 5G. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

