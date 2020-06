Điện thoại của VSmart đã đạt tầm smartphone... cao cấp?

Nhiều hãng điện thoại có thể không sống nhờ smartphone cao cấp mà thu lợi từ những chiếc điện thoại tầm trung, nhưng việc sở hữu di động cao cấp với công nghệ “chạm nóc” ở thời điểm đó sẽ giúp họ nâng cao vị thế trên thị trường. Bởi vậy, Vsmart cao cấp không phải là câu chuyện mới mẻ. Những ngày đầu tháng 5, thông tin VinSmart sẵn sàng gia nhập phân khúc cao cấp, tiếp nối thành công ở nhóm phổ thông, trung cấp khiến không ít người dùng phấn khích, đặc biệt là với Vfan. Sau hai đại gia Google, Qualcomm, cái tên tiếp theo bắt tay với VinSmart là Pininfarina - huyền thoại gắn liền với những cỗ máy triệu đô và ngay cả VinFast Lux tại Việt Nam. Theo đó, Vsmart sẽ cùng đối tác hoàn thiện thiết kế ngoại hình, nâng cao tính thẩm mỹ, xây dựng giao diện (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các dòng Vsmart. Những hình ảnh đầu tiên về chiếc smartphone cao cấp Vsmart Lux lộ diện đã chứng minh sự thay đổi này. Những chiếc điện thoại của Vsmart đã đạt tầm cao cấp hơn, máy sẽ tích hợp công nghệ đặc biệt với camera selfie ẩn bên dưới màn hình, cụm 4 camera sau (ống kính zoom, góc rộng, chân dung…). Điện thoại cao cấp dự kiến được trang bị vi xử lý Snapdragon 768G, hỗ trợ kết nối 5G và có giá đồn đoán từ 10 triệu đồng, có lợi thế để cạnh tranh với các đối thủ. Trên thực tế, trước đây VinSmart tung ra thị trường những sản phẩm điện thoại thuộc tầm thấp và tầm trung, giá cả hợp lý nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng, cấu hình và thiết kế tinh xảo, thậm chí đủ "tầm" so sánh với một số dòng di động cao cấp. Các dòng sản phẩm của Vsmart có cấu hình và những tính năng vượt trội so với những đối thủ cùng phân khúc, thể hiện không chỉ ở màn hình tràn viền, thiết kế mặt lưng tinh xảo thay đổi màu,... Hệ điều hành VOS được xem là sản phẩm của trí tuệ Việt Nam, được VinSmart không ngừng cải tiến và cập nhật với nhiều đột phá mới như: Chế độ sáng tự động dựa theo cảm biến màn hình (Adaptive Brightness); Quản lý thời gian sử dụng (Digital Wellbeing)... Sự thay đổi dần dần bước đến phân khúc điện thoại cao cấp của Vsmart còn được chứng minh ở cải tiến camera. Các sản phẩm VSmart sở hữu bộ 3 Camera chuyên nghiệp, trong đó có 48MP chụp đêm, 5MP xoá phông và 8MP góc rộng. Phiên bản Avtive 3 còn được tích hợp camera selfie thò thụt độc đáo. VSmart còn nổi trội ở tính năng chụp super night, tự động kết hợp nhiều bức ảnh lại thành một sản phẩm duy nhất nhờ AI. Nhfn chung, không còn gì phải nghi ngờ năng lực công nghệ của VinSmart, nhưng để smartphone thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, đặc biệt là với phân khúc cao cấp, thì công phu hơn nhiều bởi yêu cầu khắt khe cả về thiết kế, kỹ thuật và chất lượng. Đặc biệt là khi phân khúc cao cấp ở Việt Nam vẫn do hai ông lớn đến từ Mỹ và Hàn Quốc chiếm lĩnh. Vsmart LUX - KÌ TÍCH thực sự của người Việt | X Studios. Nguồn: Youtube

