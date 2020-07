Rò rỉ hình ảnh Vsmart 4 camera: Dân mê sống ảo được lợi gì?

Mới đây, hình ảnh một mẫu điện thoại Vsmart lạ được đồn đoán là Vsmart Live 4, phiên bản kế nhiệm của chiếc Vsmart Live đình đám bất ngờ rò rỉ thông qua một đoạn video được đăng tải trên TikTok. Cụ thể, tài khoản TikTok có tên @vsmart_vietnam đã tung một video kéo dài 10 giây, cho thấy một mẫu điện thoại Vsmart lạ mắt với 4 camera sau. Phần ghi thông tin sản phẩm và số series bị tay người này cố tình che đi. Chiếc smartphone này sở hữu cụm camera được đặt trong một cụm hình chữ nhật, nằm lệch về cạnh trái của thiết bị. Một trong số những ống kính này sẽ có độ phân giải 48MP, thể hiện qua dòng chữ "48MP AI Camera" được in ngay trên cụm camera. Mặt trước của điện thoại là màn hình "đục lỗ", hay "nốt ruồi", thay vì dạng "giọt nước" như trên hầu hết các mẫu Vsmart khác. Ngoài ra, người dùng còn có thể thấy được sự xuất hiện của cảm biến vân tay vật lý ở mặt lưng, thiết kế không mới so với nhiều điện thoại đã có mặt trên thị trường. Đây là lần đầu tiên có một mẫu smartphone Vsmart mang thiết kế này. Mẫu Vsmart phone mới cũng được trang bị mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt bên cạnh nhận diện vân tay ở mặt lưng. Về chất liệu, dựa trên những hình ảnh Vsmart 4 camera rò rỉ trên đoạn video TikTok cũng như phân khúc của máy, có thể đoán được điện thoại có vỏ chất liệu nhựa Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh và thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến tên gọi, cấu hình, cũng như thời gian ra mắt của chiếc điện thoại mới này của Vsmart. Trước đó không lâu, VinSmart đã xác nhận sẽ ra mắt mẫu "Aris 5G" hỗ trợ mạng 5G và 4 camera trong thời gian tới. Nếu được sản xuất thành công, Vsmart Aris 5G sẽ là chiếc điện thoại cận cao cấp đầu tiên của quá trình hợp tác giữa Qualcomm và VinSmart. Đây cũng là sản phẩm đột phá về công nghệ bảo mật, khi tích hợp chip bảo mật Quantis QRNG sử dụng công nghệ điện toán lượng tử, do VinSmart phối hợp với Công ty IDQ (Thụy Sĩ) phát triển. Theo thông tin từ Vsmart, mẫu điện thoại sắp ra mắt này có màn hình Super AMOLED 6.39” Full HD+ 2.340 x 1.080, CPU Snapdragon 765. Máy sở hữu 4 camera: Camera trước 20MP, Camera sau 48MP + 8MP + 2MP và pin 4.000 mAh. Trong thời gian tới, VinSmart tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện những sản phẩm 5G thế hệ tiếp theo. Điện thoại 5G thương hiệu Vsmart sẽ có khả năng hỗ trợ cả 2 công nghệ 5G hiện nay là Sub6 và mmWave. Rò rỉ hình ảnh điện thoại Vsmart 4 camera sau. Nguồn: Youtube

Mới đây, hình ảnh một mẫu điện thoại Vsmart lạ được đồn đoán là Vsmart Live 4, phiên bản kế nhiệm của chiếc Vsmart Live đình đám bất ngờ rò rỉ thông qua một đoạn video được đăng tải trên TikTok. Cụ thể, tài khoản TikTok có tên @vsmart_vietnam đã tung một video kéo dài 10 giây, cho thấy một mẫu điện thoại Vsmart lạ mắt với 4 camera sau. Phần ghi thông tin sản phẩm và số series bị tay người này cố tình che đi. Chiếc smartphone này sở hữu cụm camera được đặt trong một cụm hình chữ nhật, nằm lệch về cạnh trái của thiết bị. Một trong số những ống kính này sẽ có độ phân giải 48MP, thể hiện qua dòng chữ "48MP AI Camera" được in ngay trên cụm camera. Mặt trước của điện thoại là màn hình "đục lỗ", hay "nốt ruồi", thay vì dạng "giọt nước" như trên hầu hết các mẫu Vsmart khác. Ngoài ra, người dùng còn có thể thấy được sự xuất hiện của cảm biến vân tay vật lý ở mặt lưng, thiết kế không mới so với nhiều điện thoại đã có mặt trên thị trường. Đây là lần đầu tiên có một mẫu smartphone Vsmart mang thiết kế này. Mẫu Vsmart phone mới cũng được trang bị mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt bên cạnh nhận diện vân tay ở mặt lưng. Về chất liệu, dựa trên những hình ảnh Vsmart 4 camera rò rỉ trên đoạn video TikTok cũng như phân khúc của máy, có thể đoán được điện thoại có vỏ chất liệu nhựa Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh và thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến tên gọi, cấu hình, cũng như thời gian ra mắt của chiếc điện thoại mới này của Vsmart. Trước đó không lâu, VinSmart đã xác nhận sẽ ra mắt mẫu "Aris 5G" hỗ trợ mạng 5G và 4 camera trong thời gian tới. Nếu được sản xuất thành công, Vsmart Aris 5G sẽ là chiếc điện thoại cận cao cấp đầu tiên của quá trình hợp tác giữa Qualcomm và VinSmart. Đây cũng là sản phẩm đột phá về công nghệ bảo mật, khi tích hợp chip bảo mật Quantis QRNG sử dụng công nghệ điện toán lượng tử, do VinSmart phối hợp với Công ty IDQ (Thụy Sĩ) phát triển. Theo thông tin từ Vsmart, mẫu điện thoại sắp ra mắt này có màn hình Super AMOLED 6.39” Full HD+ 2.340 x 1.080, CPU Snapdragon 765. Máy sở hữu 4 camera: Camera trước 20MP, Camera sau 48MP + 8MP + 2MP và pin 4.000 mAh. Trong thời gian tới, VinSmart tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện những sản phẩm 5G thế hệ tiếp theo. Điện thoại 5G thương hiệu Vsmart sẽ có khả năng hỗ trợ cả 2 công nghệ 5G hiện nay là Sub6 và mmWave. Rò rỉ hình ảnh điện thoại Vsmart 4 camera sau. Nguồn: Youtube