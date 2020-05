Lisa BlackPink lập kỷ lục liên hoàn trên MXH, chưa idol nào làm được

''Búp bê Thái'' Lisa của BlackPink vừa lập 4 kỷ lục khủng trên mạng xã hội, không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là mỹ nhân Kpop hot nhất hiện nay. Mới đây, trang cá nhân Instagram của Lisa đã chính thức cán mốc 33 triệu người theo dõi. Với con số ấn tượng này, Lisa đã chính thức trở thành idol Kpop sở hữu lượt theo dõi cao nhất trên Instagram. ''Soi'' Instagram của mỹ nhân Kpop không khó để nhận ra, bất cứ bài viết nào mà cô nàng đăng tải đều nhận được cơn mưa thả tim từ người hâm mộ. Bức ảnh có lượt tương tác cao nhất của Lisa đạt tới gần 6,5 triệu like. Với cột mốc mới này, dân tình điểm sơ sơ lại loạt kỉ lục Lisa đạt được và ai nấy cũng choáng váng trước sức hút khủng của mỹ nữ nhà YG. Hiện cô nàng là ''Nghệ sĩ Thái Lan được theo dõi nhiều nhất Instagram''; ''Nghệ sĩ K-Pop có bài đăng đạt nhiều like nhất trên Instagram'', ''Nghệ sĩ K-Pop có nhiều bài đăng đạt hơn 6 triệu lượt like nhất''. Trước đó, em út BlackPink chiếm vị trí số 15 trong top nghệ sĩ châu Á có nhiều follower Instagram nhất và vị trí số 17 trong Top Instagram có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Theo thống kê của Hypebae, Lisa BlackPink cũng là một trong 6 người nổi tiếng được ''thả tim'' nhiều nhất trên Instagram vào năm 2019 với con số là hơn 1 tỷ lần. Trung bình mỗi bài đăng của Lisa nhận được khoảng 3,11 triệu lượt like, một con số khủng mà idol nào cũng ao ước. Lisa sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tài ''bắn rap'' đỉnh cao, được ví như cỗ máy nhảy của Kpop, hơn thế nữa là thân hình cân đối, gương mặt búp bê xinh đẹp. Độ nổi tiếng của em út BLACKPINK không chỉ phủ sóng tại Hàn hay quê nhà Thái Lan mà còn lan rộng sang nhiều nước châu Á và cả châu Âu, châu Mỹ. Sử dụng Instagram từ tháng 6/2018, Lisa được cho là khá chăm chút cho trang cá nhân của mình. Nữ ca sĩ cập nhật hình ảnh hay story thường ngày, từ khoảnh khắc đời thường, hậu trường buổi chụp hình hay vui chơi cùng gia đình, bạn bè,... Cô nàng cũng rất hay "rủ rê" các thành viên cùng nhóm BlackPink, những người bạn nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong những bài đăng trên Instagram. Lisa BlackPink chơi game Animal Crossing cùng Somi. Nguồn: Youtube

