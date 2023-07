Kỳ lạ “nữ hoàng nấm” chỉ tồn tại 10 tiếng: Cực quý ở Việt Nam!

Loại nấm quý hiếm này có tên khoa học là Phallus indusiatus, được gọi là nấm tre vì thường mọc quanh rễ cây tre, trúc, nứa và sử dụng chúng làm nguồn dinh dưỡng. Nấm tre có nhu cầu sinh trưởng cao và sống trong các rừng tre ở vùng nhiệt đới, đất đen và đất vàng, nhiệt độ và độ ẩm cao. Về hình dáng, nấm tre có thân màu trắng sữa và mũ đen hoặc nâu, dưới mũ là một "tấm rèm" trắng trông giống váy cưới, vì vậy ở một số nơi, nấm tre còn được gọi là "nấm cô dâu" hay "nữ hoàng nấm". Nấm tre nhân giống bằng cách dính bào tử vào côn trùng, phát triển thành những cây nấm mới. Nếu để quá thời gian 10 tiếng, nấm tre sẽ bị tàn lụi hoặc bị côn trùng, sâu ăn hết do mùi của nấm tre rất lôi cuốn. Nấm tre có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, axit amin, vitamin và muối vô cơ, có tác dụng dưỡng can, cường dương, dưỡng khí, dưỡng não, an thần, bồi bổ cơ thể. Các hoạt chất trong nấm còn có khả năng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Nấm tre có vị ngọt, bùi và rất ngon, được sử dụng làm nguyên liệu chính trong món "trúc tôn phù dung", một món ăn nổi tiếng tại Trung Quốc. Mặc dù nấm tre phân bố rộng rãi ở Trung Quốc, giá cả trên thị trường vẫn rất đắt, khoảng hàng triệu đồng một cân. Tại Việt Nam, nấm tre cũng xuất hiện tự nhiên nhưng hiện chưa có cơ sở trồng loại nấm này cho mục đích thương mại. Mời quý độc giả xem thêm video: “Ngượng chín mặt” khi xem những sinh vật có hình dáng nhạy cảm.

Loại nấm quý hiếm này có tên khoa học là Phallus indusiatus, được gọi là nấm tre vì thường mọc quanh rễ cây tre, trúc, nứa và sử dụng chúng làm nguồn dinh dưỡng. Nấm tre có nhu cầu sinh trưởng cao và sống trong các rừng tre ở vùng nhiệt đới, đất đen và đất vàng, nhiệt độ và độ ẩm cao. Về hình dáng, nấm tre có thân màu trắng sữa và mũ đen hoặc nâu, dưới mũ là một "tấm rèm" trắng trông giống váy cưới, vì vậy ở một số nơi, nấm tre còn được gọi là "nấm cô dâu" hay " nữ hoàng nấm ". Nấm tre nhân giống bằng cách dính bào tử vào côn trùng, phát triển thành những cây nấm mới. Nếu để quá thời gian 10 tiếng, nấm tre sẽ bị tàn lụi hoặc bị côn trùng, sâu ăn hết do mùi của nấm tre rất lôi cuốn. Nấm tre có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, axit amin, vitamin và muối vô cơ, có tác dụng dưỡng can, cường dương, dưỡng khí, dưỡng não, an thần, bồi bổ cơ thể. Các hoạt chất trong nấm còn có khả năng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Nấm tre có vị ngọt, bùi và rất ngon, được sử dụng làm nguyên liệu chính trong món "trúc tôn phù dung", một món ăn nổi tiếng tại Trung Quốc. Mặc dù nấm tre phân bố rộng rãi ở Trung Quốc, giá cả trên thị trường vẫn rất đắt, khoảng hàng triệu đồng một cân. Tại Việt Nam, nấm tre cũng xuất hiện tự nhiên nhưng hiện chưa có cơ sở trồng loại nấm này cho mục đích thương mại.